Свои люди...

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Балабановские власти отказались от вокзала по просьбе бизнесмена Виталия Реукова!

На минувшей неделе в Балабанове произошел беспрецедентный случай: депутаты Городской Думы практически единогласно разрешили главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ официально превратить здание городского вокзала в торговый центр.

Примечательно в данной ситуации вовсе не намерение исполнительно-распорядительной власти муниципалитета отказаться от социально значимого объекта, а то, что сделала она это по просьбе одиозного и широко известного в Боровском районе предпринимателя Виталия РЕУКОВА.

НА ИСПУГ?

Глава администрации Вячеслав Парфенов не раз позиционировал себя, как чиновник не робкого десятка, а тут взял и испугался. Так и сказал: не хочу, чтобы у меня были проблемы, когда Реуков нажалуется кому следует. В общем, перечень причин, по которым у градоначальника могут возникнуть эти «проблемы», сам Виталий Георгиевич по пунктам изложил в письменном обращении. В нем он просит администрацию изменить юридический статус вокзала, который, уверен бизнесмен, таковым вообще не является.

Директор ООО «Кит» перечислил восемь пунктов, по которым сегодняшний вокзал не соответствуют установленным требованиям. Согласно списку бизнесмена, в нем должны быть система автоматического пожаротушения и очистки воздуха и вентиляции, круглосуточный пункт охраны порядка и медпункт, билетные кассы, камеры хранения, комната матери и ребенка, а также вспомогательные помещения.

Для густоты проблемы главу администрации припугнули и президентом, согласно Указу которого, все здания, имеющие статус вокзала, должна быть оснащены металлоискателями и камерами наблюдения. Весь этот перечень бизнесмен завершил коротким предложением из четырех слов: «Прошу изменить статус здания».

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС

Со стороны может показаться, что в этой ситуации Виталий Реуков спасает репутацию молодого чиновника, которому в наследство досталось «проблемное» здание вокзала. И никакого злого умысла бизнесмен не имеет, просто радеет за безопасность в городе, в котором он когда-то был депутатом, а теперь является единственным крупным бизнесменом.

Но почему тогда Виталий Георгиевич не особо переживал за эти несоответствия все девять лет, на протяжении которых муниципалитет является собственником вокзала? Ответ, как всегда, прост: раньше коммерческие интересы бизнесмена не простирались на всю территорию привокзальной площади. Теперь же они поползли дальше, и власти города, как мыши перед удавом, оказались не в состоянии им противостоять.

ЧТОБЫ ПИТЬ

Заметим, что глава администрации мог и единоличным решением изменить статус вокзала, полномочий у него для этого хватает. Но для такого непопулярного решения лучше создать хорошую страховку, и одобрение депкорпуса - то, что надо!

Оправдывая предстоящую перемену, Вячеслав Парфенов сообщил, что Реуков имеет намерение сделать ремонт своего магазина, возведенного в два этапа. В результате старая часть будет выполнена в одном стиле с «Гранд-Никой», и это пойдет на пользу архитектурному облику города. Что мешает делать такой ремонт без перепрофилирования здания вокзала, спросите вы? Ответ простой - аппетит!

Как подтвердил председатель Думы Сергей СУДАКОВ, директор ООО «КИТ» намерен расширить действующую «Гранд Нику», которая имеет лицензию на продажу алкоголя. После предполагаемого ремонта от стен магазина до городского вокзала расстояние сократится настолько, что у бизнесмена уже не будет права реализовывать алкоголь вблизи социального объекта.

А поскольку «объект» этот с места не сдвинуть, надо изменить его назначение. Все просто, учитывая многолетнюю любовь балабановских чиновников к данному бизнесмену.

КТО В «ДОМЕ» ХОЗЯИН?

Возможно, кто-то уже забыл, но Виталий РЕУКОВ прославился на всю Калужскую область не только «случайным» сносом исторического здания в Боровске. Он именно тот депутат, ради которого балабановские власти собирались перекрыть целую городскую улицу 1 Мая от пересечения с улицами 50 лет Октября и Энергетиков!

Этот участок предполагали сделать пешеходным, но не потому, что в городе не хватает мест для прогулок горожан, а потому, что проект двухэтажного здания тогдашнего депутата не помещался на предполагаемом им месте. В белом доме эту идею поддерживали, заявляя, что она спасет балабановцев, поскольку внутри нового объекта появится круглосуточная аптека.

Тогда ситуация не дошла до реализации благодаря общественности и еще двум здравомыслящим людям, которые смогли повлиять на депкорпус. В частности, в скандал, вылившийся в народный пикет, вмешались тогдашние глава администрации Боровского района Виктор ТЕРНИКОВ и гендиректор ЗАО «Плитспичпром» Николай ЕГЕРЕВ. Последний утер нос бизнесмену, открыв на площадях фабрики круглосуточную аптеку, тем самым «успокоив «руководство города, столь рьяно переживавшее за обеспечение горожан медикаментами 24 часа в сутки.

Три года назад проект все же был осуществлен на месте бывшего магазина «Хлеб». Только вместо прежнего одноэтажного на ул. 50 лет Октября с чьей то легкой руки выросло трехэтажное здание.

Все этапы реализации этой затеи прошли под гневные письма жителей соседнего дома, опасавшихся за свой фундамент и затемнение двора.

Каким образом это проект прошел согласование - неизвестно, ведь что тут, что на вокзале он явно не проходит по количеству необходимых парковочных мест. Но администрация в лице тогдашнего градоначальника Евгения ЛЕОНОВА так и не смогла противостоять предпринимателю, который в очередной раз возвел точечную коммерческую постройку.

В принципе, к этому балабановским чиновникам не привыкать. В промежутке между двумя вышеописанными историями Виталий РЕУКОВ успел отгрохать «Гранд-Нику», пристроив ее к зданию своей же «Ники». Как при строительстве первого объекта, так и при возведении второго бизнесмен не позаботился о том, чтобы рядом появилась парковка.

Он просто построил здание впритык к федеральной трассе А-108, и никто из чиновников не призвал его к соблюдению градостроительных норм, о которых в своем письме Парфенову сам Виталий Георгиевич не забыл упомянуть.

ПО УКАЗКЕ

Между тем, стоит отметить, что сегодня большинство площадей вокзала используются как торговые. На них расположились мелкие предприниматели, с которых город собирает арендную плату. Действительно, многого из того, что перечислил внимательный директор ООО «Кит», на вокзале нет. Но повод ли это для перепрофилирования?

В таком состоянии и статусе муниципальное здание находится девять лет. За эти годы в кресле главы администрации побывали Владислав АЛЕКСЕЕВ (он, к слову, и принимал этот объект), Сергей МУЛЯР, и.о. Евгений ЛЕОНОВ, Павел АВЕКОВ, и вот - Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Казалось бы, этому крепкому и бойкому чиновнику и карты в руки - наводи порядок на вокзале, создавай условия! Но нет, почему-то проще оказалось пойти иным путем, указанным бизнесменом Реуковым.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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