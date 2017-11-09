09.11.2017

В Ермолине определят лучшего стрелка



В Боровском районе готовятся провести Открытый турнир по стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования, намеченные на 25 ноября, будут посвящены памяти военнослужащих и сотрудников спецподразделений правоохранительных органов и спецслужб, погибших при выполнении служебного долга.

Организаторы приглашают принять участие в этом мероприятии команды по пять человек в разных возрастных категориях: до 12 лет, от 12 до 18 лет и старше 18 лет.

Победителей турнира наградят кубком, медалями и дипломами, при этом жюри выберет самого меткого участника, которому достанется звание «Лучший стрелок».

Кроме того, всех пришедших на турнир будет ждать традиционное угощение в виде солдатской каши с тушенкой и компота.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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