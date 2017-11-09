В ожидании большего

Глава СП Совьяки недоволен исполнением бюджета в 2017 году.



Ноябрь и декабрь всегда являются самой жаркой порой для финансистов. Это то время, когда начинают «подбивать» бюджеты, планировать основные траты и финансовые поступления в течение ближайших двенадцати месяцев.

Работа в этом направлении сейчас кипит и в районной администрации, которой нужно успеть посчитать, на что будут жить три города и пять сельских поселений. Однако в СП Совьяки уже имеют представления о том, чего им ждать в 2018 году.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

В отличие от некоторых своих соседей Совьяки не могут похвастать разнообразием предприятий и источников пополнения бюджета. Как отметил глава местной администрации Николай ГАЛЕНКОВ, здесь их всего два - налог на землю и на имущество, и именно исходя из этого можно рисовать ближайшие перспективы. В связи с этим приходится постоянно проводить с населением разъяснительную работу и убеждать людей вовремя исполнять свой гражданский долг.

Впрочем, общая сумма доходов поселения в 32-35 млн рублей все равно не позволяет сильно «раскатывать губу». Тем более что жить необходимо только на свои средства - из района обычно добавляют не более миллиона. Поэтому картина по бюджету в 2018 году будет практически идентична прошлогодней, хотя все-таки ожидается его незначительное увеличение.

Тем не менее, даже в таких стесненных условиях нужно думать о развитии территории Совьяков, ведь, как честно признался Николай Константинович, дороги и водоснабжение здесь находятся далеко не в идеальном состоянии. Так что прогнозируемые расходы на 2018 год никак нельзя сделать меньше 38 миллионов рублей.

НЕНАДЕЖНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ

Впрочем, ситуацией с планировавшимися на этот год работами по коммуналке Николай Константинович тоже остался недоволен, ведь сделать удалось далеко не все, что хотелось. В связи с тем, что торги по контрактам на благоустройство порой затягиваются, подрядчики иногда выходят на работу чуть ли не в зиму.

- Законодательство по торгам постоянно меняется, и отслеживать эти изменения очень сложно. Поэтому достаточно много времени уходит на подготовку документации,- отметил Николай Галенков.

К тому же, поскольку администрация не может напрямую распоряжаться своими средствами, а вынуждена разыгрывать подряды на аукционах, то их победителями нередко становятся недобросовестные организации. Осложняет ситуацию и то, что контракты здесь зачастую бывают небольшие, поэтому серьезные и надежные компании просто не имеют к ним особого интереса. В результате администрации нередко остается надеяться на удачу: повезло с подрядчиком - работа сделана, не повезло - приходится разводить руками.

В общем, наша беседа с Николаем Константиновичем по бюджету плавно перетекла в коммунальное русло и, увы, получилась не самой позитивной. Однако глава СП Совьяки все равно выразил уверенность в том, что эти сложности удастся преодолеть.

- Все равно мы стараемся находить какой-то выход из положения, работаем над ошибками, обучаем людей, поскольку хороших специалистов, разбирающихся в законодательстве по торгам, у нас очень мало, - резюмировал Николай Галенков.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Экономика»