Положительный пример

Кривское посетили депутаты Заксобрания.

Чуть более месяца назад в СП Кривское приезжала делегация омбудсменов Центрального Федерального округа, чтобы перенять опыт по благоустройству общественного пространства и участию в конкурсе «Устойчивое развитие сельских территорий», которое организует Министерство сельского хозяйства.

Все это позволило местной власти в течение нескольких лет значительно преобразить территорию поселения. А на днях Кривское посетили новые гости - представители областного Законодательного Собрания во главе с заместителем председателя Александром ЕФРЕМОВЫМ.

ДВА ГОДА В ПРИЗЕРАХ

В рамках ежегодного федерального конкурса «Золотая осень» СП Кривское было удостоено бронзовой медали в рамках конкурса «Формирование комфортной среды сельских поселений России». Несмотря на то что в прошлом году ему удалось взять в этом же конкурсе первое место, факт попадания в призеры два года подряд, пусть и пониже ступенью, -несомненный успех, особенно для такого небольшого сельского поселения, как Кривское.

Поэтому делегации, которые приезжают сюда перенимать опыт местных чиновников, уже давно ни у кого не вызывают удивления. В первую очередь, они хотят понять, как же удается местной администрации добиваться таких прекрасных результатов и ежегодно выигрывать различные гранты? Например, в этом году Министерство сельского хозяйства оказало финансовую помощь по благоустройству парковой зоны, а в прошлом году - детской площадки.

Конечно, проблем здесь все равно хватает, но если сравнивать с другими поселениями, то Кривское вполне может считаться образцовым. Поэтому не случайно, что именно сюда направились представители Заксобрания после того, как провели свой круглый стол.

- Я надеюсь, что они смогли почерпнуть для себя что-то новое и интересное, что позволит им повторить наш опыт, - отметил глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО. - У нас это идет по налаженной схеме, которую начинал еще Александр ДЕМЕНОК. К тому же я сам пришел из Москвы, где мы проводили тренинги по грантовым конкурсам. Еще немаловажно то, что у нас работает очень опытный главный бухгалтер Татьяна ЛАШМАНОВА, которая занимается этим уже не первый год. Ну и чего скрывать - нам помогает и район в лице заведующей агропромышленным комплексом Надежды ДЕМЕНОК.

ЧЕЧЕНСКИЙ ОПЫТ

По словам Алексея Витальевича, главным для развития сельских территорий является не только их финансовая поддержка, но и, в первую очередь, инициатива самих жителей. Понятно, что все платят налоги, и это тоже немало, но для достижения серьезных результатов общество и власть должны действовать как единое целое.

- Наша команда привыкла стремиться к максимальному результату. Часто одного желания вполне достаточно, чтобы реализовывать крупные проекты. Ведь даже если ты что-то не умеешь, то всегда можешь этому научиться, - отметил Алексей Витальевич.

Тем не менее, всю нашу беседу мы пытались добиться от главы Кривского точной формулировки, почему его администрации удается то, что оказывается не под силу другим поселениям. И в итоге получили свое.

- Все очень просто - наверное, мы больше этого хотим, - сказал Алексей Максименко.

Теперь для него самое главное - это не сойти с выбранной дороги и продолжить наращивать опыт участия в грантовых проектах. Кстати, в следующем году здесь хотят получить от Министерства сельского хозяйства грант на еще 3,5 млн рублей и отремонтировать на них школьный стадион. Если учесть, что сейчас в Кривском активно создаются спортивные детские площадки, а недавно было выделено помещение под тренажерный зал, то явно прослеживается спортивная направленность в формировании городской инфраструктуры.

- В свое время мне доводилось вести тренинги для спортсменов, и я столкнулся с делегацией из Чеченской республики. Они рассказали, что у них дома основной запрос - это убрать детей с улиц и предложить им альтернативу в виде спорта, причем неважно, какого. И на их примере мы действительно видим, что это работает. Поэтому мне тоже хочется двигаться в этом направлении и дать молодежи то, что поможет ей развиваться, - подчеркнул Алексей Максименко.

Константин ЕРЕМЕНКО

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