09.11.2017

Власти Ермолина уверяют, что инцидент с «УК «Русиново» повториться не может



Управляющие компании работают под пристальным вниманием жителей и правоохранительных ведомств, однако даже это не гарантирует прозрачность и эффективность их деятельности. Это подтверждается в том числе случаем, недавно произошедшим в Ермолине.

Так, прокуратура Боровского района установила, что ООО «УК «Русиново» за первые пять месяцев 2017 года необоснованно выставляло собственникам квартир дома на улице 1 Мая квитанции за содержание и текущий ремонт общего имущества. При этом управление данным жильем в это время осуществляла совсем другая компания - ООО «УК «Ермак».

В связи с этим прокуратура района направила иск в суд о взыскании с «УК «Русиново» незаконно собранных средств. Эти требования уже удовлетворены по трем заявлениям на общую сумму в 90 тысяч рублей. В данный момент на стадии рассмотрения находятся и другие требования.

Тем не менее, как отметил глава администрации Ермолино Олег ЗАПОЛЬСКИЙ, городские власти стараются контролировать работу местных коммунальщиков, и сегодня подобные инциденты уже сложно представить.

- Мы каждую неделю проводим планерки, куда приглашаем руководителей всех городских управляющих компаний. Поэтому все проблемы, которые возникают, там решаются. Это касается и подготовки к зиме, благоустройства и многих других вопросов. Так что взаимоотношения с коммунальщиками у нас налажены, - пояснил Олег Константинович.

Однако, по его словам, администрация не всегда правомочна вмешиваться в дела коммунальщиков, и здесь важна инициатива правоохранительных органов. Поэтому только общими усилиями можно навести в этом направлении порядок.

Константин ЕРЕМЕНКО

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