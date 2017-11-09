Как мало надо для счастья!

В прошлом месяце по Балабанову прокатилась волна торжественных мероприятий, посвященных завершению работ во дворах по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство четырех придомовых территорий отметили музыкальным оформлением Дома культуры и спортивными играми ЦФиС. В общем, перерезать символичную «красную ленточку» решили с помпой.

Замечу, тогда далеко не у меня одной появилось мнение, что администрация переборщила с радостью. Создавать грандиозность события из работы, которую государство возобновило после десятка лет забвения, по меньшей мере, нелепо. В таком случае можно дойти до абсурда и перерезать эти самые красные ленты ежегодно в начале месячника благоустройства, пуска фонтана, а уж старт отопительного сезона и вовсе отметить салютом.

Иронизировать на этот счет можно было бы до бесконечности, придумывая разные варианты. Но, видать, не так широка моя фантазия, как у чиновников, которые дважды за неделю удивили меня и еще неподсчитанную часть населения Калужской области.

В дни минувших праздников в областном центре открыли парк, появившийся из скандала по поводу сноса местного рынка. Теперь на месте торговых рядов - чистое пространство, которое планируют облагородить для калужан. Актуально ли создание парка вместо сотен торговых точек - рассуждать не буду. Калужанам виднее, насколько правильно поступило их руководство. Пока же на огромной территории успели установить только несколько скульптур, разбить клумбы и смонтировать большую игровую площадку для детворы. Если посмотреть на эту территорию с высоты птичьего полета, то видно - благоустройство выполнено максимум на четверть отведенной под парк территории. Но это не помешало руководству города Калуги торжественно открыть его в дни ноябрьских выходных, радостно запустив в небо шары цветов регионального флага.

Казалось бы, что нам до калужских чиновников? Пусть радуются, чему хотят! Все так, если бы у балабановских не появилось подобной идеи. Здесь инициативу коллег по счастью поддержали и тоже провели торжественное открытие сквера на ул. Гагарина, в котором «конь» повалялся, но особнячком.

На бывшем пустыре по завершении первого этапа работ появились спортивные тренажеры, детская игровая площадка и часть тротуара, которые вместе заняли, как и в Калуге, не более четверти общей территории. Все остальное - перекопанный пустырь! Однако в минувший четверг администрация города и тут отметила торжество благоустройства.

У каждого здравомыслящего человека возникнет очевидный вопрос: зачем «открывать» объект, который не просто не значится в реестре муниципальной собственности, но и не достроен на три четверти? Но, видать, когда душа просит праздника, никаких лент и ножниц не жалко.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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