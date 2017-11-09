09.11.2017

Губернатор поблагодарил чиновника по просьбе жителей



Несмотря на то что Ирина ЖИЛЬЦОВА недолго работает в должности главы сельского поселения Асеньевское, она уже успела заслужить положительный отзыв от губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА, который недавно направил Ирине Николаевне благодарственное письмо. Анатолий Дмитриевич отметил ее личный вклад в развитие инфраструктуры Асеньевского и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Как оказалось, поблагодарить Ирину Жильцову за ее деятельность губернатора попросили жители улицы Заречной деревни Серединское.

- Много лет деревня была без дороги, которую люди периодически реставрировали за свой счет, и без уличного освещения. Но теперь многое поменялось. Ирина Жильцова внимательно подошла к нашим просьбам, и сейчас на нашей улице горит по вечерам свет, и по нашей дороге возможно проехать в любое время, - написали руководителю области сельчане.

Благодарственное письмо Анатолия Артамонова вручили Ирине Николаевне под всеобщие аплодисменты на очередном совещании районной администрации. Как призналась глава СП Асеньевское, для нее это внимание является большой честью и стимулом продолжать свою деятельность.

- Я очень рада, что люди заметили мою работу и что губернатор это оценил. Конечно, я старалась помочь жителям и делала это не ради письма. Но мне это все равно очень приятно, - подчеркнула Ирина Жильцова.

Константин ЕРЕМЕНКО

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