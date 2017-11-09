На черный день

Администрация Балабанова продаст не все имущество.

Конец года - время напряженной работы над формированием бюджета следующего года. Одним из важных «ручейков», пополняющих доходную часть казны, является продажа муниципального имущества. Чем выгоднее удастся реализовать какой-либо объект, тем больше намеченных планов можно осуществить.

В Балабанове над такой задачей уже подумали и представили депкорпусу план приватизации имущества на 2018 год.

ЗАБИРАЙ И ВЛАСТВУЙ

Около месяца назад администрация Балабанова получила в собственность имущество Министерства обороны, которое ранее это ведомство передало на баланс МО МР «Боровский район».

Этого события ждали долго, с той поры, когда еще при руководстве городом Георгия ГУРЬЯНОВА государство в приказном порядке передало муниципалитету территорию военного городка «Балабаново-1». Однако во владения поселения от Минобороны перешла только проблемная часть - жилфонд. А вот земля и торговые объекты, с которых поступал неплохой доход в виде арендной платы, оставались в руках военных управленцев. Руководству Боровского района и Балабанова пришлось приложить немало усилий, чтобы в итоге все без исключения имущество отошло городу.

Теперь, получив в руки желаемое, балабановские чиновники готовятся выставить бывшее добро оборонного ведомства на торги и даже успели распределить его продажу на разные кварталы 2018 года в плане приватизации.

ЗАГАШНИК

Однако муниципалитет готов расстаться не со всем имуществом. Так, из двух торговых объектов на ул. Дзержинского, в которых сегодня находятся магазины «Дикси» и «Праздничный», только последний выставят на торги. Случится это во 2-3 квартале следующего года.

По словам сотрудников администрации, данный объект порядком потрепан жизнью, и на его ремонт потребуется около 7 млн рублей. Вкладывать такие деньги в ремонт своей собственности муниципалитет не может, поскольку это слишком дорогое удовольствие. Поэтому его решили оставить новому собственнику. По словам чиновников, потенциальные покупатели этого объекта уже имеются.

А вот здание, занятое магазином «Дикси», останется в собственности города. Его площади предполагают разделить между торговыми и спортивными, где будут открыты секции Центра физкультуры и спорта.

Что касается недостроенного Дома офицеров на ул. Дзержинского, то, как мы уже рассказывали ранее, его в 3-4 квартале 2018 года планируют продать за 10-12 млн рублей.

Поскольку именно этот «лот» не слишком привлекателен в силу имеющегося монументального недостроя, то муниципалитет рассматривает вариант присоединения к земле под строением дополнительных соток по периметру.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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