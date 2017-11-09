Одиноких стариков порадовали песнями

В Боровском районе уже много лет функционирует отделение сестринского ухода для одиноких граждан. Эта служба, объединившая в себе медицинские и социальные услуги, открыта на базе Ермолинской городской больницы.

Учитывая плохое состояние здоровья, пациенты практически не покидают стен медучреждения, а потому каждый визит гостей для них - возможность соприкоснуться с внешним миром.

В этот раз проведать одиноких стариков приехал Совет ветеранов села Ворсино и коллектив «Ивушка».

- Мы приезжаем сюда уже третий год подряд, - рассказывает председатель Совета ветеранов СП Ворсино Валентина МАЛОКОСТОВА, - хочется хоть как-то поддержать людей, которые оказались не нужны своим близким.

Стоит отметить, что такие концерты и общение дарят пациентам этого специфического отделения неподдельную радость, ведь попадают сюда в основном старики, у которых либо нет детей, либо они не оказывают им должного ухода. По сути, эти одинокие люди доживают в стенах больницы свои дни.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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