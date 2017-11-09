Сам себе мастер

В регионе создадут госкомпанию для программы капремонта.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов - тема непростая. Особенно это стало понятно после того, как в Калужской области начали по ней работать. Учитывая, что поиск подрядчика для этой деятельности проходит по системе электронных торгов, то муниципалитеты столкнулись с хорошо известными проблемами, главная из которых - недобросовестный подрядчик.

В начале недели губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заявил о необходимости радикально исправить ситуацию, «потерпевшей» стороной в которой остаются жители многоквартирных домов. Но сможет ли регион самостоятельно справиться с этой непростой задачей?

КАПИТАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Отправной точкой возмущения губернатора Анатолия АРТАМОНОВА стали жалобы жителей одного из домов Калуги, в котором подрядная организация затянула сроки исполнения работ, а то, что уже успела сделать, - дало течь при первых осадках. Строителей за такой подход оштрафовали, те в ответ обещали ускориться и до конца ноября выполнить работы, которые должны были сдать еще в августе.

Калужский случай боровчан точно не удивит. Здесь по программе капремонта тоже «варят кашу» с доставшимся по конкурсу подрядчиком. И если по дому № 1 на ул. Коммунистической в минувшую среду областная комиссия работы приняла, то дом № 4 на ул. Петра Шувалова вызвал у проверяющих массу претензий.

Без внимания их не оставят, однако что делать дальше: требовать от подрядчика весной устранять брак в своей работе или вовсе менять исполнителя, - непонятно. С одной стороны, данный подрядчик уже позволил составить о себе нелестное мнение. Но, с другой, неизвестно, каким окажется новый и когда, учитывая процедуру электронных торгов, он появится.

СВОЙ ВАРИАНТ

Уйти от таких ситуаций предложил губернатор Анатолий Артамонов, и министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ нашел, как это сделать.

По его словам, сегодня в Фонде поддержки строительства доступного жилья, в сферу деятельности которого в том числе входит реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, идет реорганизация. Завершится она к концу года, и в итоге на базе фонда будет создана госкомпания, которая также сможет принимать участие в конкурсах и выполнять работы по программе капремонта.

Выход на рынок услуг предполагается уже в 2018 году. На первых этапах, как добавляет чиновник, новая служба не будет в состоянии выполнять весь объем работ в заданном направлении, но конкуренцию частным фирмам обещает составить.

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

Глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ эту новость воспринял с воодушевлением, предположив, что работать такая госкомпания будет с совестью, а если и допустить какие-то ошибки, то устранить их будет намного проще.

Тем не менее, пока очевидного повода для радости не так уж и много, поскольку, безусловно, хорошую идею ещё надо безукоризненно осуществить. От первых шагов, сделанных в 2018 году, несомненно, зависит будущее этой компании, содержание которой потребует бюджетных средств. Так что Фонду, как студенту, предстоит защитить свой проект, чтобы получить под него «грант».

Удастся ли сделать это в условиях конкурсной борьбы с частниками, пока загадывать не стоит. Ведь госпредприятие не может пойти по проторенному пути и демпинговать цены, что в итоге отразится на качестве ремонта конкретных домов. А потому калужанам, и боровчанам в их числе, остается надеяться, что область справится с задачей, которую сама поставила перед собой, и не бросит их на растерзание недобросовестных подрядчиков.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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