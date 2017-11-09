В Балабанове каждая копейка на счету

2018 год обещает быть непростым в финансовом плане, учитывая это, муниципальные образования Боровского района и верстают свои местные «кошельки». Общий принцип данного процесса - копейка рубль бережет - учли и в Балабанове, где уже сделали ряд шагов, которые должны принести прибыли городской казне в предстоящем году.

В частности, на суд депутатов Городской Думы был вынесен проект решения о повышении арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности. Если в этом году арендаторы платят в бюджет по 248,69 рублей за каждый квадратный метр без НДС, то в 2018 г. собственник предложил брать за это право на 10,45 руб. больше. Депкорпус предложение одобрил единогласно.

Планируя поступления и траты предстоящего периода, в Балабанове решили ужесточить контроль над поступлениями со стороны единственного муниципального предприятия, под крылом которого находится и рынок.

Объем ежегодных отчислений со стороны МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» останется на уровне 95% от прибыли. Однако если в 2017 году никаких особых правил по срокам этих отчислений не было, то впредь они появятся.

В новом году муниципальное предприятие обязано будет пополнять бюджет ежеквартально, и сумма должна быть не менее 1/3 части от дохода, оставшегося после уплаты налогов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Финансы»