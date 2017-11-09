Почти вооружен

В Балабанове готовятся к отключению воды в центральной части города.

Работы по ремонту на различных трубопроводах, обеспечивающих жителей благами цивилизации, принято проводить в летний период. Учитывая, что россияне эту пору массово проводят на дачах, удар по привычно обустроенному быту снижается до минимума.

Тем не менее, далеко не все проблемы удается решить, а уж тем более предусмотреть наперед. А потому на следующей неделе жителям центральной части Балабанова предстоит столкнуться с вероятностью остаться без воды на целый день.

ТРИ ДЫРЫ

На еженедельной планерке в администрации Балабанова было объявлено об ожидающихся масштабных работах на центральном водопроводе в районе деревни Кочетовка. По информации ГП «Калугаоблводоканал», в этом месте произошло три больших порыва, и теперь сотрудникам водного предприятия предстоит заменить 150 метров трубы.

Работы, которые запланированы на 15 ноября, грозят отразиться на теплоснабжении объектов, питающихся от котельных на улицах Южной, Лесной и Боровской. В результате без тепла и воды может остаться вся центральная часть города, включая детские сады и школы.

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Несмотря на предполагаемые неудобства, позитивный момент в этом имеется. Как минимум, администрация города узнала о проблемах не де факто, а потому смогла оповестить о предстоящих трудностях жителей города.

- Отключение воды планируется 15 ноября с восьми утра до двадцати часов вечера, - комментирует зам. Главы администрации по городскому хозяйству Алексей СТЕПАНОВ, - но мы ожидаем, что за счет накопителя вода в кранах горожан будет до обеда, примерно до 13 часов дня. В связи с этим мы оповестили Районный отдел образования о предстоящих неудобствах, чтобы они своевременно смогли внести изменения в работу своих образовательных учреждений.

Как сообщила заведующая РОО Людмила СИЛАЕВА, они полученную информацию приняли к сведению. Школам и детсадам будет дано указание работать 15 ноября по сокращенному графику, до 13.00.

- Мы не можем рисковать, надеясь, что после указанного часа вода в наших учреждениях будет. Поэтому вносим такое изменение в их работу, - сообщила Людмила Сергеевна.

Естественно, радости от такого графика родители детсадовцев не испытают, им необходимо заранее позаботиться о том, чтобы куда-то пристроить детей. А вот школьники получат дополнительные часы отдыха.

НЕ НАДО КРУТИТЬ КРАН!

Несмотря на заранее распространенное оповещение, администрация оставляет вероятность в размере 10%, что город не будет обезвожен полностью в предстоящую среду. А вот отопление жилфонда от вышеперечисленных котельных, как ни странно, будет зависеть исключительно от самих жителей.

Если граждане не начнут сливать воду из батарей, то температуру в помещениях удастся сохранить, как можно дольше. А потому всех любителей «спустить воздух», чтобы подогреть свои батареи, просят не крутить в этот день краны, дабы не завоздушить всю систему подачи тепла в дома.

И все же добавим ложку дегтя в эту идеально спланированную операцию. Учитывая темпы работы местного представительства водного госпредприятия, может случиться так, что в обещанный однодневный срок «водяные» с поставленной задачей не справятся. Это значит, что на следующий день - 16 ноября, запаса воды у города уже не останется. Впадать в панику, конечно, не стоит, однако предусмотрительность не повредит. А потому заранее запаситесь необходимым количеством воды для питания и минимальных хозяйственных нужд.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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