Боровские власти недовольны дорогами в Комлеве и Тимашове

Глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ на днях поднял вопрос о состоянии дорог, которое ведут к песчаному карьеру в Комлеве и к полигону в Тимашове.

- Нужно призвать добытчиков нерудных материалов к порядку, потому что дороги там очень плохие. Причем вопрос не столько в ремонте, сколько в элементарной грязи! - возмутился Илья Борисович.

В связи с этим он дал поручение написать в эти предприятия обращения с просьбой исправить ситуацию. Параллельно с этим еще одно письмо будет направлено сразу в прокуратуру.

Впрочем, районные коммунальщики регулярно контактирует с представителями карьера и полигона, и те уверяют, что проводят все необходимые работы по уборке дорог. Однако если в будние дни там действительно что-то делается, то в выходные картина сильно меняется, и не в лучшую сторону.

Сложность заключается еще и в том, что обе дороги являются областными и должны обслуживаться ГКУ «Калугадорзаказчик». Тем не менее, как отметил Антон МАСНЯК - глава администрации совхоза Боровский, в состав которого входят Комлево и Тимашево, местная администрация регулярно проводит мониторинг данных дорог и старается как-то влиять на положение дел в этом направлении. Особенно сейчас он недоволен ситуацией в Комлеве.

- Дорога там в щебеночном исполнении до самого выезда на Малоярославец, и, конечно, что-то делается, но этого явно маловато. Соответствующая задача руководителю «Калугадорзаказчик» Александру ГОРОХОВУ уже поставлена, и надеемся, что он ее выполнит в ближайшее время, - пояснил Антон Александрович.

Что ж, учитывая, что погода еще благоволит дорожным работам и дождей пока нет, у ремонтников есть шанс успеть сделать работу до наступления зимы.

Константин ЕРЕМЕНКО

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