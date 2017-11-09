В Балабанове хирурга вынудили уволиться за отказ принять пациента вне очереди!

Все мы прекрасно помним, как торжественно открывалась новая балабановская поликлиника. Казалось, что в огромном новом здании найдется место для врача любой направленности, и теперь пациентам не придется искать нужных специалистов в Боровске или Калуге.

Однако эти иллюзии очень быстро улетучились, и сегодня мы можем наблюдать в красивых ухоженных помещениях все ту же привычную картину - длинные очереди и закрытые кабинеты. А на днях к этому добавилась очередная проблема - уволился единственный хирург.

«ПУСТЬ МНЕ ВЫПИШУТ ТАЛОН!»

В последнее время пробиться к хирургу Екатерине БЕРЕЗОВОЙ в Балабанове было весьма непросто. Дело в том, что она работала без медсестры, что значительно замедляло прием пациентов и вызывало у некоторых из них бурю негодования. В регистратуре предлагали встать в живую очередь без талона и ждать своего шанса, однако получали его в итоге не все.

Тем не менее, худо-бедно, но процесс все-таки шел, однако теперь дверь кабинета, где висит фамилия Екатерины Владимировны, все время заперта, а больным остается лишь переживать еще больше. Пенсионер Алексей КИРИЧОК тоже оказался среди тех, кто теперь не может попасть к доктору.

- Я был у нее седьмого ноября. Екатерина Владимировна сказала, что примет пять человек, кроме тех, кто пришел повторно. Все начали ругаться, но я был один из первых, поэтому успел. Но теперь она уволилась, и я не знаю что делать, - вздыхает мужчина. -Мне, в принципе, не срочно, но пусть хотя бы выпишут талон! Хоть через месяц, хоть через два, но это будет точное время, когда я могу прийти, - негодует мужчина.

Алексей Мефодьевич очень расстроен уходом с работы этого молодого врача. По его словам, Екатерина Владимировна всегда очень ответственно и внимательно относилась к своим обязанностям и производила впечатление человека, у которого горят глаза и неравнодушного к своей работе. А сам инцидент с увольнением произошел буквально на его глазах.

- Я как раз был на процедурах и видел, как Екатерина Владимировна вышла из кабинета и стала записывать тех, кто был в очереди. Кто-то начал возмущаться, и она пошла к заведующему, а вернувшись, сказала, что увольняется. Затем оделась и ушла, - рассказал Алексей Киричок.

«ПРИМИТЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ ИЛИ УВОЛЬНЯЙТЕСЬ!»

По его словам, в поликлинике ему теперь предлагают вместо Березовой пойти к травматологу, но вот нашему корреспонденту, решившему провести эксперимент и тоже попасть к хирургу, такого варианта уже никто не предложил.

- Хирург не принимает, и нет его у нас вообще, - заявили нам практически на пороге этого медицинского учреждения.

- А когда он будет?

- Не знаю. Уволилась она. Когда будет, тогда будет, - улыбаясь, сказала девушка в регистратуре. Однако тем, кому этот специалист действительно нужен, сейчас явно не до смеха.

Главный врач балабановской поликлиники Сергей АНТИПЕНКОВ не стал комментировать причину внезапного увольнения своего единственного штатного хирурга. Однако эту тайну нам открыла сама Екатерина Березова, подробно описавшая, как проходил ее последний день работы в поликлинике.

- Прием я вела до двух часов и регулярно выходила в коридор контролировать очередь, записывала всех присутствующих и вызывала их по фамилии, - говорит Екатерина Владимировна. - Когда ко мне зашел мальчик с железкой в шее, тоже, кстати, отстоявший свою очередь, то я с ним пошла в операционную. В этот момент подошла женщина и стала возмущаться, что она самая последняя. Ей нужно было выписать направление, но чтобы это сделать, я должна была узнать, в связи с чем это необходимо, осмотреть пациента и после этого написать направление. Это в любом случае заняло бы минут 15 времени.

Ситуация эта вполне привычная для государственных медицинских учреждений, когда в кабинет врача идет постоянный поток нежелающих стоять в очереди наравне со всеми остальными. Однако Екатерина Владимировна всегда проявляла в этом вопросе принципиальность и делала исключение только для тех, кто действительно в этом нуждался.

- Когда я вернулась из операционной, мне позвонил Сергей Антипенков и сказал, чтобы я приняла без очереди эту пациентку, - продолжает рассказывать доктор. - Я ответила ему, что не могу это сделать, потому что она пришла последней, а у меня под дверью были бабушки и дедушки, которые сидели здесь чуть ли не с пяти утра! На это мне последовал ответ: «Если вы сейчас ее не примете, то пишите заявление на увольнение». Я так и сделала - принесла Сергею Викторовичу заявление, и он сразу же его подписал.

2,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА ЧЕТЫРЕХКРАТНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ

Как говорит Екатерина Березова, единственное, что перед уходом она попросила, это не отрабатывать положенные две недели, поскольку у нее за весь год ни разу не было отпуска и она даже не брала больничный, хотя по состоянию здоровья не единожды могла это сделать.

Но Сергея Антипенкова это не устроило, и он, со слов хирурга, пообещал уволить ее по статье. Впрочем, Екатерина Владимировна нисколько не жалеет, что приняла такое решение, ведь в последнее время нагрузка на нее была просто огромной.

Два месяца ей пришлось работать без медсестры, которую даже пришлось вызывать из отпуска - справляться одной уже просто не было никаких сил. К тому же отсутствовал еще и травматолог, и в результате Березовой пришлось принять пациентов в четыре раза больше, чем предусмотрено ставкой. Однако за все это ей доплатили 2,5 тысячи рублей. При зарплате в 11,5 тысяч рублей это выглядело как настоящее издевательство.

- Я пришла сюда где-то 2,5 года назад, и 8 месяцев обходилась вообще без медсестры. Хотя хирургический кабинет должен быть оснащен двумя медсестрами, и, к тому же, до этого я всегда работала в стационаре и вообще никогда не вела прием. Слава Богу, одна медсестра все-таки нашлась, но у нее маленький ребенок, и она часто уходит на больничный, - отмечает врач.

Поэтому Екатерине Владимировне приходилось часто выполнять работу сразу за нескольких человек и даже за санитарку. Впрочем, такая ситуация с дефицитом врачей, по ее словам, характерна не только для балабановской поликлиники, но и для всего калужского здравоохранения.

ИСТЕРИЯ ВОКРУГ ДОКТОРА

Однако в этой связи непонятно, почему при столь серьезных кадровых проблемах Сергей Антипенков так легко расстается со своими сотрудниками и тем более с теми, для кого врачебная деятельность - не просто работа, а призвание? Сам Сергей Викторович попросил журналистов не сгущать краски.

- У нас был еще один соискатель, и в ближайшее время в поликлинике будет новый врач, - пообещал руководитель.

При этом он не стал отрицать, что нехватка специалистов действительно имеется и, например, большой проблемой было отсутствие офтальмолога. Правда, недавно все-таки удалось найти врача, согласного работать на полставки. Что касается увольнения Екатерины Березовой, то он вообще не понимает причины возмущения жителей.

- Почему такая истерия поднимается вокруг этого доктора? У меня такого не было, даже когда офтальмологи уходили! - удивился Сергей Антипенков.

НА КОНТРОЛЕ У РУКОВОДСТВА

Тем не менее, случай с внезапным увольнением врача получился действительно резонансным, поэтому ситуацию взял на контроль главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК.

По его словам, Екатерина Березова останется работать в системе здравоохранения района, а что касается Балабанова, то там пока прием будет вести травматолог, а уже скоро появится и новый хирург.

В целом же ситуация с нехваткой врачей сейчас находится под контролем, и в районе немало делается для того, чтобы сюда приходили новые кадры. В данный момент по направлению от Боровского района проходят обучение в вузах 35 человек.

Также в Балабанове решается вопрос о предоставлении медикам нескольких жилплощадей, которые сейчас являются муниципальными. К тому же по-прежнему действует программа по поднайму жилья, и приглашенные врачи ежемесячно получают от 10 до 12 тысяч рублей. Не стоит забывать и об объявленном федеральными властями грядущем повышении зарплат государственным работникам, включая врачей.

Константин ЕРЕМЕНКО

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