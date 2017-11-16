Индустриальный парк «Ворсино» продолжает наращивать обороты

Несмотря на то что всюду постоянно говорят о кризисе и финансовых проблемах, в Калужской области регулярно открываются новые производства. И это неудивительно, ведь в нашем регионе для инвесторов создают максимально комфортные и благоприятные условия. Вот и на днях были запущены новые производственные линии на заводе «Нестле Пурина ПетКер».

Это предприятие десять лет назад стало первым резидентом индустриального парка «Ворсино», и тот факт, что с тех пор завод не остановился на достигнутом и продолжает запускать новые мощности, говорит о многом.

В торжествах по случаю расширения производства приняли участие губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, представитель Посольства Швейцарии в России Альберто ГРОФФ, руководители компании «Нестле» в России и странах СНГ и многие другие.

Участники этого мероприятия открыли новый цех на 90 рабочих мест по производству кормов для домашних животных с общим объемом в 30 тысяч тонн в год. Размер вложений в этот проект составил четыре миллиарда рублей. Причем это только один из этапов развития фабрики, и через три года общий объем инвестиций должен составить 10 миллиардов рублей. Стоит отметить, что на сегодняшний день это крупнейшее предприятие в Европе, где работают 950 человек.

Поздравляя руководство «Нестле» с этим важным событием, Анатолий Артамонов высоко оценил уровень взаимодействия компании с местными поставщиками, поскольку 80% сырья закупается здесь же.

Важность того, что фабрика тесно интегрирована в жизнь нашего региона, отметил и глава СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ. По его мнению, появление новой линии производства свидетельствует о том, что местный индустриальный парк продолжает развиваться, что не может его не радовать. Ведь создание дополнительных производственных площадей означает пополнение бюджета поселения в виде земельного налога.

- Я думаю, что парк будет разрастаться и дальше. Тем более что тут для инвестиций созданы самые благоприятные условия. К тому же, это очень перспективное место, поскольку у нас активно формируются инфраструктура и логистика. Так что инвестор идет сюда охотно, - пояснил Георгий Иванович.

По его мнению, немаловажно и то, что резиденты индустриального парка «Ворсино» являются представителями самых разных стран, а это значит, что зарубежный бизнес продолжает испытывать большой интерес к нашему региону и стране в целом.

- Кого только здесь нет! И немцы, и французы, и швейцарцы. Потому что бизнес есть бизнес, и политике здесь не место. Так что я уверен, что индустриальный парк и дальше будет наращивать взаимодействие с иностранными партнерами, - отметил Гурьянов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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