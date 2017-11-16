Внезапное препятствие

Дорожный знак на новой остановке в Русинове опасен для незрячих людей!

Казалось бы, благоустройство общественных территорий может вызывать только положительные эмоции, однако иногда все портят некоторые мелочи, из которых и складывается общее впечатление.

Хотя для кого-то это может быть совсем не мелочью. Именно так произошло в Русинове, где возле магазина «Пятерочка» недавно появился остановочный павильон.

СТОЛБ ПОСРЕДИ ТРОТУАРА

Причем людей смущает не сам новый объект транспортной инфраструктуры, а проложенный к нему тротуар. Дело в том, что когда идет дождь, то в конце него скапливается вода. В результате тем, кто направляется к пешеходному переходу или тротуару, приходится в дождь делать немалый круг, обходя огромную лужу.

Народ начал активно обсуждать это в социальных сетях, обещая дойти чуть ли не до самых высших эшелонов власти. Удивляет, почему нельзя было сделать нормальную систему водоотведения, чтобы не создавать пешеходам дополнительные препятствия? Тем более что когда ударят морозы и появится лед, то это будет настоящий каток и ходить там будет вообще невозможно!

Но и это еще не все выявленные огрехи дорожников на данном участке работы - кто-то догадался поставить знак пешеходного перехода прямо на тротуаре. Человек, идущий в задумчивости и не смотрящий вперед, вполне может его не заметить и разбить себе голову. А если учесть, сколько граждан, имеющих проблемы со зрением, живут в Русинове, то эта невнимательность рабочих ЖКХ вызывает большое недоумение. В общем, хотели, чтобы людям стало удобнее и комфортнее, а получилось, как всегда.

- Как раньше говорили, семь раз отмерь, один раз отрежь! А сейчас у нас вечно спешат, вот и получается такое безобразие! Да и кто делает эти работы? Разве их можно назвать профессионалами? - говорит жительница Русинова пенсионерка Ирина Сергеевна.

НУЖНО БЫЛО ДУМАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ!

Тем не менее, исполняющий обязанности главы администрации Ермолино Евгений ВАСИЛЬЕВ заверил нас, что возмущения жителей преждевременны, и верить всему, что пишется в социальных сетях, не стоит, ведь работы в этом месте еще не закончены.

- Сама остановка находится не на тротуаре, а удалена, чтобы люди могли по нему спокойно ходить. Что касается водоотводной канавы, то она еще не доделана, - пояснил Евгений Александрович.

К тому же, он специально съездил посмотреть новый тротуар и не увидел никакого потопа. Однако побывавший там руководитель Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ признался, что эту «отвратительную лужу» он обнаружил. Что касается знака, то он попросил немедленно его спилить.

- Это стыдно. У человека, который это делал, вместо головы что-то другое. Таких подрядчиков нужно больше не привлекать, - заявил Илья Борисович.

Негодование главы района разделил и Евгений Васильев. Тем более что ранее в местной администрации он курировал как раз вопросы строительства, ЖКХ и благоустройства и поэтому прекрасно разбирается в данной теме.

- Этот дорожный знак будет демонтирован и перенесен в другое место. Просто рабочие умудрились это так выполнить. Понятно, что им нужно было думать, прежде чем делать. Подрядчику уже дано указание, чтобы он поставил знак, как положено, - отметил Евгений Александрович.

Ожидается, что процесс благоустройства закончат здесь в самое ближайшее время, так что ждать, когда дорожники исправят свою оплошность, судя по всему, осталось недолго. В противном случае подрядчик вполне может получить иск от людей, успевших пострадать от такой безалаберности своих подчиненных.

Как подчеркивают местные жители, очень важно, чтобы коммунальщики понимали, что в Русинове нужно осуществлять какое-либо благоустройство с особым вниманием, и учитывали, что своими непрофессиональными действиями они могут создать незрячим людям большие неудобства.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»