С учетом пассивности

Настроение населения Боровского района легко понять по социальным сетям. Именно там люди активно делятся тем, что их беспокоит, а также комментируют информацию, обнародованную СМИ и органами власти. Если внимательно проанализировать комментарии пользователей интернет-ресурсов, то вполне отчетливо складывается впечатление, что позитивный настрой занимает половину всех мнений. Вторая окрашена в серые краски пессимизма и критики.

Причем, критические замечания тоже делятся на две половины. В одном случае боровчане объективно указывают на недочеты в работе, невнимание со стороны администраций или слишком активное рвение в преддверии каких-либо политических событий. В другой - безапелляционно зачисляют власть имущих в разряд коррупционеров и дармоедов. Объединяет все эти мнения посыл, с которым люди пишут свои комментарии, а именно желание, чтобы эти «адресаты» услышали так называемый глас народа.

Однако никакого ожидаемого результата не следует, поскольку вступать в полемику на страницах интернета государевы люди не желают. Несомненно, они читают часть этого негативного посыла, обсуждают его кулуарно, но вступать в такой диалог не спешат. С учетом этого население формирует мнение о закрытости власти и о нежелании прислушиваться к мнению простых жителей, для которых они - чиновники, собственно, и обязаны трудиться.

Доля правды в этой позиции имеется. Сегодня средства коммуникации позволяют людям общаться за тысячи километров друг от друга, и для того, чтобы передать какую-либо информацию, не требуется уповать на скорость «Почты России». Достаточно взять гаджет, и не только друзья смогут узнать, что мы о них думаем.

Тем не менее, живого человеческого общения не заменят никакие устройства, а вот с ним у жителей проблемы. Даже в тех случаях, когда им предоставляется редчайшее право высказать свое мнение напрямую при личной встрече, этим практически никто не пользуется.

Взять, к примеру, публичные слушания и отчеты глав администраций муниципалитетов. Послушать «чиновничью болтовню» приходят с десяток городских активистов, если не считать тех многочисленных слушателей, которых для массовости добровольно-принудительно «приглашают» в Дома культуры руководители этих же администраций и образовательных учреждений. Учитывая такой пассивный подход к общегородским вопросам, чиновники и строят свою работу.

Вот на 1 декабря в Балабанове назначили публичные слушания по бюджету 2018 года. Глава города Сергей СУДАКОВ изначально предложил начать обсуждение этого важного вопроса в 16 часов, то есть в то время, когда большая часть работающего населения еще трудится. На вопрос, почему слушания назначены на столь ранний час, Сергей Алексеевич ответил: «Потому что на них все равно никто не приходит!» В итоге время сдвинули на час, теперь обсуждение бюджета начнется в 17.00. Но придут ли на эту встречу жители, чтобы высказать свое мнение в отношении планирования трат городского кошелька?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»