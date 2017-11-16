В Боровск слетятся самые активные мамы

В прошлом году в соседнем с Обнинском Боровске прошел первый Слет активных мам. Мероприятие, организатором которого выступил Центр помощи семье и детям «Гармония», призвано объединить самых увлеченных и многогранных родительниц Боровского района, а также показать, что современные мамы - не просто домохозяйки.

25 ноября в районном Доме культуры в Боровске состоится второй Слет, приуроченный ко Дню матери. Принять в нем участие может любая мама, которая готова поделиться своим хобби с окружающими. Для этого необходимо связаться со специалистами Центра по телефону 6 62 69.

Организаторы обещают различные мастер-классы, выставки фоторабот и рукоделия, игры с детьми и праздничный концерт, который завершит церемония награждения участниц Слета.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»