16.11.2017

Музей приглашает на интересную выставку!



Музейно-выставочный центр г. Боровска и культурно-просветительская инициатива «Мой Город» проводят историко-документальную выставку «Они сражались за Боровск», посвященную боям на Боровской земле в октябре 1941 - январе 1942 гг. во время Великой Отечественной войны. В выставке принимают участие Региональная общественная организация содействия сохранению памяти воинов 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы, музей ОДОН им. Дзержинского, а также музей Лицея № 1535, экспозиция которого посвящена 5-й дивизии народного ополчения, сражавшейся в Боровском районе.

Мероприятие приурочено к годовщине контрнаступления Красной Армии в битве за Москву. В экспозиции представлены архивные документы, рассказывающие о боях за Боровск и в Боровском районе и предметы времен Великой Отечественной войны.

Выставка охватывает три периода, связанные с войной. Первая часть повествует о событиях октября 1941 г., когда шли оборонительные сражения, с целью отстоять город и не пустить врага на подступы к Москве. Вторая - об оккупации Боровска и действии партизанских отрядов. И завершают выставку материалы об освобождении Боровска.

Увидеть эти страницы истории можно с 15 ноября по 12 декабря в выставочном зале Музейно-выставочного центра г. Боровска (ул. Ленина, 27).

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