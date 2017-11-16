Районные доходы растут быстрее областных!

Начальник финансово-экономического отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА рассказала об исполнении бюджета за девять месяцев этого года. Так, за это время район получил в общей сложности 1 миллиард 644 миллиона рублей.

При этом за счет собственных доходов, включая налоговые поступления, Боровскому району удалось собрать 787 миллионов. Темпы роста этого показателя по сравнению с прошлым годом составили 123 процента, что, по мнению Анны Владимировны, очень неплохо. Для сравнения - темпы роста доходов бюджета Калужской области оказались на пять процентов ниже боровских.

- Причем в области значительный рост дают акцизы на пиво. А у нас консолидированный бюджет в основном формируется за счет поступления налогов на доходы физических лиц и имущественных налогов юридических лиц, - отметила Горячева.

При этом 71 процент от общей суммы собранных налогов дали 10 самых крупных местных предприятий. Причем, как пояснила Анна Владимировна, денег могло быть еще больше, если бы не пожар, который произошел на колбасном заводе «Итера» в августе этого года. В результате этого районный бюджет уже успел потерять около 16 миллионов рублей.

Что касается расходов, то они составили 1 миллиард 495 миллионов рублей. В основном деньги выделялись на образование и социальную политику, а в бюджетах сельских поселениях основными статьями расходов были такие направления, как ЖКХ, благоустройство и ремонт дорог.

Константин ЕРЕМЕНКО

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