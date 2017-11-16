Тайна раскрытого окна

Из-за несовершенства закона, который связал руки полицейским, жителям целого дома приходится жить в страхе!

Сегодня немало говорят о безразличии, которым наполнено наше общество, о том, что мы часто не принимаем близко к сердцу проблемы других людей, не реагируя на призывы о помощи.

Однако когда нет никакой реакции от тех, кто по долгу службы, казалось бы, должен быть особенно внимателен к таким вещам, то становится действительно тревожно. Именно такой случай произошел недавно в Балабанове.

ОТВЕТА ТАК И НЕТ

Когда жители на ул. Энергетиков, 6 заметили, что в их доме на четвертом этаже раскрыто окно, то поначалу не придали этому значения - погода была еще не холодная, и мало ли кому взбрело в голову немного проветриться. Однако день за днем картина не менялась, да и уже вот-вот придет зима, а окно по-прежнему оставалось открытым нараспашку.

Между тем отопление людям не компенсировало соседство с квартирой, где все время гуляет ветер, поэтому они пожаловались в свою управляющую компанию, а те, чтобы выяснить, чья эта квартира, сделали запрос в полицию. Однако, как рассказывает заместитель руководителя УК РЭУ Нина КАБАЛИНА, никакого ответа так и не дождались.

Когда на улице совсем похолодало, то коммунальщики решили на свой страх и риск исправить эту проблему самостоятельно во время плановой чистки водостоков. При этом рабочие не заходили внутрь квартиры, а просто заколотили окно с внешней стороны.

По словам Нины Ивановны, в подобных случаях приходится действовать очень аккуратно, поскольку входить на территорию частной собственности без хозяина ее сотрудники просто не имеют права. Поэтому когда, например, в пустой квартире прорывает трубу, то зачастую страдать вынужден весь дом.

- Попасть в квартиру, даже если она муниципальная, очень сложно. Мы отключаем стояки и ждем, пытаясь найти хозяина. Иногда бывает, что по месяцу, - признается Нина Кабалина.

ПРОТИВОЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Впрочем, соседи рассказали коммунальщикам, что хозяин этой квартиры находится в данный момент в местах не столь отдаленных, и сейчас жилплощадь пустует, о чем свидетельствует и стопка неоплаченных квитанций.

По словам людей, вроде бы у собственника была какая-то женщина, которая после его «посадки» иногда наведывалась сюда, но уже продолжительное время за закрытой дверью нет никаких признаков жизни. Поэтому ждать особого смысла не было, тем более что скоро должны ударить настоящие морозы.

Поначалу представителей управляющей компании удивила неспешность сотрудников полиции, которые за две недели так и не ответили на сигнал коммунальщиков. И это в наше-то неспокойное время, когда столько говорится о бдительности граждан!

Ведь это открытое окно может быть следствием чего угодно: начиная от квартирной кражи, заканчивая попыткой преступников найти временное убежище в нежилой квартире. В конце концов, кто может дать гарантию, что там не лежит труп!

Между тем, начальник отделения участковых уполномоченных по Боровскому району Мурат МАШРАБОВ объяснил нам причину задержек в реакции полиции. Дело в том, что по закону ответ они могут составлять в течение десяти дней, а затем отправляют по почте России, который к тому же идет через Обнинск. Вот и получается, что сроки ответа стражи порядка выдерживают, а вот ждать письма зачастую приходится подолгу. В таких случаях, по словам Мурата Талибжановича, коммунальщикам лучше напрямую обращаться к участковому, прикрепленному к конкретному дому.

Однако, как признался Машрабов, в данном случае полицейские вряд ли могут что-то сделать, поскольку проникать на территорию частной собственности они могут только по решению суда.

- Если мы зайдем туда, то это будет противозаконно. Потом придет к нам хозяин и спросит, на каком основании вы проникли в мой дом? Для нашего сотрудника это повлечет уголовное наказание, и он сам окажется подсудимым, - отметил Мурат Машрабов.

Поэтому никому в ближайшее время так и не суждено узнать тайну раскрытого окна, ведь вряд ли управляющая компания будет заморачиваться и обращаться по этому поводу в суд. А людям придется жить в страхе, как бы с наступлением 20-градусных морозов в «нехорошей квартире» что-нибудь не рвануло...

Остается лишь надеяться, что владелец упомянутой квартиры, когда-нибудь, вернувшись домой, не обнаружит в ней что-то для себя неожиданное.

Константин ЕРЕМЕНКО

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