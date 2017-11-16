16.11.2017

Должность главы администрации Ермолина снова вакантна!



Последние месяцы уходящего года для чиновников являются очень важным и ответственным периодом, ведь именно в это время формируется бюджет на следующий год. Поэтому новость о том, что Олег ЗАПОЛЬСКИЙ решил сложить с себя полномочия главы администрации Ермолина, оказалась достаточно неожиданной.

Олег Константинович не стал пояснять в беседе с нашим корреспондентом причины его решения, однако, как пояснил глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, уходит Запольский исключительно по собственной воле в связи с «серьезными семейными обстоятельствами». Исполняющим обязанности руководителя местной администрации стал Евгений ВАСИЛЬЕВ, который ранее был заместителем Олега Запольского и отвечал за строительство, ЖКХ и благоустройство.

По словам Евгения Александровича, это увольнение никак не повлияет на работу ермолинских властей.

- Олег Константинович вместе с нашим главным финансистом успели подготовить бюджет. Так что все идет в штатном режиме, и ничего не изменится. Как работали, так и будем работать, и никаких катаклизмов не будет, - пояснил Васильев.

К слову, Олег Запольский проработал в Ермолино около двух лет. До этого он занимал аналогичную должность в городе Людиново и был заместителем главы администрации Боровского района.

Константин ЕРЕМЕНКО

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