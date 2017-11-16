16.11.2017

Мстители подожгли дачный дом



Как сообщил начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, за последние дни на территории района произошло два пожара.

Первое происшествие случилось в деревне Комлево в нежилом доме. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Второй случай произошел в СНТ «Труженик», где был зафиксирован поджог дачного дома.

- Это дерзкий поджог. Даже на заборе написали краской, за что они это сделали. Сейчас по этому поводу проводят проверку полиция и МЧС. Так что будем выявлять нарушителей, - отметил Александр Владимирович.

Как нам удалось узнать, деревянный облицованный кирпичом дом подожгли в трех местах, в результате чего он полностью сгорел. Хозяина в момент пожара в нем не было. Что касается оставленного поджигателями послания, то оно оказалось достаточно лаконичным: «За Клеща».

Судя по всему, имеется в виду чье-то прозвище, однако кто такой Клещ и почему за него потребовалось мстить таким радикальным способом, выяснять будет следствие.

Константин ЕРЕМЕНКО

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