Формируя семейные ценности

В Боровском районе подвели итоги деятельности социальных работников.

В Калужской области немало предпринимается для оказания помощи семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Что касается Боровского района, то здесь огромную роль играет центр «Гармония», где проводится большая работа как с детьми, так и с их родителями.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

Недавно в приюте «Забота» прошло праздничное мероприятие, которое организовали по случаю завершения его реконструкции. Так, в этом здании были приведены в порядок крыша, спортивно-досуговый зал и т.д. Осуществить ремонт удалось благодаря спонсорской помощи, а выйти на предприятия, готовые откликнуться на призыв о помощи, удалось благодаря областной администрации и заместителю губернатора Калужской области Владимиру ПОТЕМКИНУ. Всего таких компаний оказалось около восьми, и каждая из них внесла существенный вклад в то, чтобы помочь учреждению обновиться.

Поздравить сотрудников и детей приюта пришли Владимир Потемкин, глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, директор Центра «Гармония» и депутат Законодательного Собрания Полина КЛОЧИНОВА. Воспитанники «Заботы», в свою очередь, подготовили музыкальные выступления и представили их в теплой дружественной атмосфере.

Также в приют приехал и министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ, вручивший представителям фирм-спонсоров благодарственные письма от лица главы нашего региона Анатолия АРТАМОНОВА.

- Очень важно, что у нас есть социально-ответственный бизнес. В случае с ремонтом приюта как раз было наглядно продемонстрировано, как это может работать и как бизнес и власть могут взаимодействовать, помогая учреждениям такого типа, - подчеркнула Полина Клочинова.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА В ПРИОРИТЕТЕ

Однако, помимо предпринимателей, большая поддержка в этом плане оказывается на уровне областной и федеральной власти. Это социальные программы, которые реализуются по линии различных ведомств. Причем, как отметила Полина Дмитриевна, сейчас есть уверенность, что в следующем году их финансирование не только будет продолжено, но и увеличено, поскольку поддержка семьи и социальная ориентированность - это то, чему руководство страны и партия «Единая Россия» уделяют повышенное внимание.

Немало в данном направлении делается и на уровне региона, и Полина Клочинова, как депутат Законодательного Собрания, отметила, что социальная сфера, несомненно, будет учтена в должном объеме в областном бюджете следующего года.

Что касается уже проделанной работы, то ее итоги недавно были подведены в центре «Гармония» на межведомственном консилиуме, где приняла участие Полина Клочинова. В частности, она рассказала о недавно завершившемся месячнике «Семья». В рамках этого проекта было обследовано 114 семей, включая 187 детей.

- На этом мероприятии мы говорили о тех семьях, что были проверены нами, о том, какие из них наиболее опасны, и о оказываемой им поддержке. Это и материальная помощь, и натуральная, когда администрация выделяет средства на приобретение продуктов, - рассказала депутат.

Отдельно была поднята тема социально опасных семей, где родители занимаются беспробудным пьянством и угрожают жизни и здоровью своего ребенка. Работа с такими семьями наиболее сложная и ответственная. Кстати, в том самом отремонтированном приюте «Забота» сейчас находятся 15 ребят из таких семей. Поэтому нет сомнений, что в 2018 году еще больше детей и семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, получат всестороннюю поддержку.

Олег ФОМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Общество»