«Нам не уйти от проблемы «живых» очередей, но повлиять на ситуацию в наших силах!»

Самое большое желание каждого человека - быть здоровым. Именно это является той отправной точкой, за которой стоят все остальные потребности и планы. Но как быть, если система, призванная сохранять и возвращать жизненные силы организма, сама дает сбой, если ей самой требуется помощь?

В Боровском районе проблемы в сфере здравоохранения были всегда и носили как денежный характер - недостаточное финансирование, так и вытекающий из этого географический - близость к московскому региону, который предлагает медикам зарплаты намного выше. А потому, что на старых площадях, что в новой высотной поликлинике по-прежнему не хватает специалистов для обслуживания населения.

Как выйти из этой ситуации - вопрос, который лежит в плоскости не только мастного здравоохранения, но и политики региона в целом. А потому ответить на вопросы «Недели» мы попросили Владимира ЛОГУТЕНКА не только как главного врача Боровского района, но и как депутата Законодательного Собрания Калужской области.

ДОПНАГРУЗКА

- Владимир Александрович, вы прекрасно знаете, что у боровчан много нареканий на сферу здравоохранения. Они разноплановые, но если смотреть в корень проблемы, то все сходится на банальной нехватке врачей. Думаю, если бы специалистов было больше, людям не пришлось бы долго томиться в очередях и тратить свои нервы...

- Не стану отрицать, что специалистов в поликлинике Балабанова недостаточно. Однако стоит пояснить еще один немаловажный факт. Сегодня гражданин России с полисом ОМС может обратиться в любое медучреждение нашей страны, это его законное право. В силу этого сложилась такая ситуация, когда специалистам нашей поликлиники приходится обслуживать жителей Жуковского района и части Малоярославецкого. А это 20-25 тысяч дополнительных пациентов. Врач не может проводить какой-то отбор на «своих» и «чужих». Он обязан оказать помощь каждому, кто к нему обратился.

Учитывая, что в этом случае нагрузка на врачей увеличилась, очереди на прием остаются одной из главных проблем для балабановского здравоохранения. Замечу, в Боровске такой остроты в этом направлении нет.

Как бы ни казалось странным, но именно хорошее оснащение балабановской поликлиники является еще одной причиной очередей. У нас есть современные аппараты для обследований, следовательно, есть и очередь.

Подобная ситуация наблюдается и в педиатрии. В Жукове, например, закрыто детское отделение, и нагрузка падает, в том числе, и на наших врачей.

Но это не означает, что мы в этом направлении не работаем. Сегодня у нас 35 студентов, которые обучаются в медицинских вузах по целевой программе. Согласно заключенным договорам, они должны будут прийти на работу именно в Боровский район.

Очень важно, что среди ожидаемых специалистов не только врачи общей практики - педиатры и терапевты, но и узкопрофильные специалисты - кардиолог и эндокринолог.

ПО ОТДЕЛАМ

- Наверняка прихода на работу новых специалистов ждут и врачи балабановской поликлиники. Ведь в сегодняшних условиях им приходится брать на себя большую нагрузку, чем положено.

- Если смотреть на нормативы, то врачи первичного звена, конечно, сильно перегружены. Возьмем, к примеру, педиатров. Вот на улице Ворошилова построили два огромных дома, детей в них много, а обслуживать некому - врач в декретном отпуске.

Приходится другим специалистам брать на себя дополнительную нагрузку, а по сути, на этот микрорайон, плюс на Ворсино, требуется две с половиной ставки. Подобная ситуация с Кабицыно, где население постоянно увеличивается.

К слову, далеко не все жители этих микрорайонов закреплены за балабановскими врачами. Некоторые имеют жилье в Обнинске, там закреплены, но на прием приходят в Балабаново.

- Владимир Александрович, но ведь есть такие врачи, к которым попасть на прием вообще почти не реально. Например, детский стоматолог: он один на весь Боровский район! Врач физически не может помочь всем детям. А стоматологи, обслуживающие взрослое население, после трагедии годовалой давности, произошедшей в соседнем Наро-Фоминске, отказываются принимать маленьких пациентов...

- Это проблема всей Калужской области, детских стоматологов не хватает. Поэтому мы приняли решение о маршрутизации маленьких пациентов. Согласно Приказу, детей будут принимать все стоматологи, никаких законов это не нарушает. Более того, мы планируем закрепить за каждым доктором конкретные детские сады и школы, чтобы появилась четкая картина в карте обслуживания.

Также отмечу, что мы начали работу с нашей регистратурой, на работу которой у жителей тоже были жалобы. Они, правда, касаются больше вежливости обслуживания, но над этим мы тоже работаем. Ведь как театр начинается с вешалки, так и поликлиника - с регистратуры!

В ОЧЕРЕДЬ!

- Мы плавно подошли к другой немаловажной проблеме: электронной записи к врачам. Эта идея, которая должна была принести жителям Балабанова только облегчение, поскольку отпадала необходимость лично отправляться в поликлинику и в регистратуре записываться на прием, себя не оправдала. Она только принесла больше неразберихи и нервотрепки.

Если раньше очередь была только «живой», то теперь в ней стоят те, кто пришел по записи, те, кто не сделал это по разным причинам, и, естественно, пациенты с «острой болью». Вам не кажется, что электронная очередь не принесла ожидаемого результата?

- Так однозначно я бы не стал говорить. В частности, по стоматологии у меня есть проверенные данные о том, что с открытием новой поликлиники в Балабанове доходы местных частных стоматологических клиник упали на 30-40%. Это произошло из-за доступности и качества предоставляемой госучреждением услуги.

Кроме того, в корне не соглашусь с теми, кто говорит, что раньше к врачу было проще попасть, чем сейчас. Неужели стоять в семь утра на морозе за талончиком - это лучше?

Да, проблемы с записью есть, но они замыкаются на нехватку специалистов. Еще бы четыре-пять врачей, и напряжение удастся снять. Полностью уйти от «живой» очереди не получится никогда, как минимум, пациенты с экстренными случаями никуда не денутся. Но, тем не менее, если бы нормативы соблюдались, такого негатива с очередями не случалось бы.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

- Но проблема дефицита врачей кажется для нашего района неискоренимой. Мы постоянно делаем ставку на молодых специалистов, но это не срабатывает, поскольку большинство докторов - женщины, и они уходят в декретные отпуска.

Может, пора искать решение вопроса в иной плоскости: менять принцип работы, улучшать социальные условия врачей, чтобы им не хотелось уйти в Москву?

- Мы действуем одновременно в разных направлениях. В части улучшения обслуживания населения Боровского района уже увеличили время работы поликлиники, и теперь на прием к терапевтам пациенты могут попасть и во второй половине дня.

К этому решению мы шли долго и смогли осуществить его, пересмотрев именно подход к обслуживанию. Отмечу, что горожане давно просили нас пойти на такой шаг, и теперь нам это удалось.

До конца года у нас стоит ещё одна задача, которая позволит разгрузить очереди у кабинетов врачей. Мы планируем открыть отделение неотложной помощи при поликлинике. Это снимет проблему экстренных обращений, позволит на дому оказывать помощь жителям без скорой помощи. Ведь иногда эта служба отвлекается на пациентов, которые экстренными не являются, а тем, кому она действительно необходима, приходится ждать дольше.

Также работаем в направлении разделения потока пациентов к педиатрам, чтобы здоровые дети не контактировали с больными, чтобы те, кому требуется справка от врача для занятия спортом или посещения бассейна, не сидели долго в очередях. Над этими задачами работает весь руководящий коллектив районного здравоохранения.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

- Часто случается так, что все хорошие идеи проваливаются на этапе реализации. Все, что вы перечислили, - здорово, но кто будет это делать, если врачей не хватает? А потому, я перефразирую вопрос: что делается для того, чтобы врачи хотели работать в Боровском районе? Чем мы можем их заинтересовать настолько, чтобы они не смотрели в сторону Москвы?

- Это задача непростая, поскольку близость к Московской области делает свое дело, и нам приходится выстраивать свою политику, исходя из этого критерия в том числе.

Конечно, врач, как и все, хочет жить и работать там, где условия лучше и где его что-то держит. Я - человек старой закалки, а потому считаю, что условия целевого образования, когда молодой специалист три года обязан отработать в конкретном районе, играют нам на руку. Мы не только как минимум на это время получаем квалифицированного специалиста, но и появляется надежда, что он пустит здесь корни.

Сейчас регион работает в направлении, заданном президентом в своих майских указах. И я надеюсь, что зарплаты наших медиков будут доведены до уровня промышленности. Учитывая средние зарплаты в этой отрасли, доходы врачей должны существенно увеличиться.

Кроме того, теперь зарплата специалиста будет напрямую зависеть от его эффективности. А это не только количество обслуживаемых пациентов, но и отсутствие жалоб в том числе. Когда человек получает часть денег в виде премии, это стимулирует его к лучшему выполнению своих обязанностей. А вот надбавка, как данность, имеет обратный эффект.

- Возможно, сказывается мой природный скептицизм, но я думаю, что ожидаемое повышение зарплат не сильно повлияет на благополучие наших медиков. А вот «приманка» в виде жилья по-прежнему остается актуальной.

- Это действительно так, и на уровне области разработана программа, позволяющая решать такую задачу. В частности, 10-12 тысяч рублей из регионального бюджета врачи получают за поднаем жилья. Тем не менее, это не решает проблему целиком, поскольку в этом случае оплата идет за чужое жилье.

Но сейчас прорабатывается вопрос предоставления медикам кредита на приобретение жилья по пониженной ставке (на 4 процента), дополнительно к тому снижению, которое уже состоялось по решению Центробанка.

Также рассматривается вопрос о том, чтобы сумму, предусмотренную на поднаем квартиры, можно было разделить, и половину направить на погашение ипотечного кредита. То есть, если врач снимает жилье и при этом взял в кредит квартиру, то одна половина из получаемых 12 тысяч рублей идет на съем жилья, а вторая половина - на погашение обязательств перед банком.

ВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ?

- Что касается Балабанова, то здесь еще есть возможность предоставления медикам служебного жилья. Помнится, после открытия новой поликлиники и освобождения старых площадей, принадлежащих муниципалитету, власти города согласились отдать их под квартиры медиков, чтобы снять напряжение с дефицитом врачей в городе. На каком этапе сейчас эта ситуация?

- Да, такое решение было принято, местные депутаты его одобрили. Взамен предоставляемых площадей мы должны передать городу землю - участок свободной земли рядом с больницей. Процесс передачи с нашей стороны практически завершен, сейчас город находится на стадии выполнения своего обещания.

Когда документальный период будет завершен, нам предстоит сделать ремонт, чтобы превратить бывшие отделения городской поликлиники в квартиры. Их будет три.

- После передачи имущества распоряжаться им будет руководство здравоохранения Боровского района. Тем не менее, обсуждая эту тему, возникал вопрос неких гарантий, чтобы не случилось так, что специалист получит квартиру, приватизирует ее и уйдет на работу в другое место. Поэтому хочется понять: эти квартиры останутся навсегда в статусе служебных или вы их разрешите оформить в частную собственность?

- Пока говорить об этом рано. И все же у меня есть определенное видение этого вопроса. Оставлять эти квартиры навсегда в статусе служебных было бы неправильно. Если человек отработал в сфере здравоохранения Боровского района пятнадцать лет, он заслужил это жилье, он же не раб, в конце концов!

- Но, возможно, это стимулировало бы людей брать жилье в ипотеку.

- К сожалению, не у всех есть возможность внести первоначальный взнос на приобретение жилья. Но мы надеемся на повышение зарплат. Так что, как видите, все наслаивается друг на друга.

В общем, проблемы у нас есть, они видны не только нашим пациентам, но и нам. Решить все и сразу мы не можем в силу различных причин. Но главное, что есть стратегия, по которой мы намерены двигаться вперед.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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