23.11.2017

Ермолинские депутаты устроили «переворот»



Последние события в Ермолине, связанные с внезапным увольнением главы администрации Олега ЗАПОЛЬСКОГО, заставили местных депутатов собраться на внеочередное заседание Городской Думы.

Народные избранники оказались весьма расстроены тем, что им не удалось побеседовать напоследок с «главным виновником торжества» в лице Олега Константиновича, и метали гром и молнии.

Первой на орехи от коллег досталось председателю Думы Людмиле ФЕДОТОВОЙ, подписавшей заявление Запольского. Дело в том, что написано оно было 3 ноября, а вступило в силу через десять дней. Но за это время депутатов не только не позвали на внеочередное заседание, но даже не поставили в известность о намерении Олега Константиновича. Теперь же их просили утвердить, по сути, свершившийся факт, что вызвало бурю возмущения. В итоге этот вопрос из-за его бессмысленности было решено вообще убрать.

Но вся эта ситуация не прошла даром для Людмилы Анатольевны, и некоторые выступили с инициативой сместить ее с поста главы Думы. В итоге лишь нескольких голосов не хватило, чтобы включить этот пункт в повестку.

Однако, как оказалось, эта была лишь разминка для депутатской фронды, ведь дальше им предстояло утвердить исполняющего обязанности главы города на период поиска нового руководителя Ермолина.

Важность этого вопроса подтверждалась и тем, что посмотреть на работу народных избранников в этот раз даже приехали глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ и председатель районного собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

Что касается кандидатов, то на первый взгляд здесь все выглядело очевидным. Перед своим уходом Запольский наделил этими обязанностями своего зама по ЖКХ Евгения ВАСИЛЬЕВА.

Кроме того, именно на него, как на единственно возможного претендента, указали депутатам Илья Веселов и Людмила Федотова. Казалось бы, в этой ситуации все уже давно «схвачено» и обговорено, да и сам Евгений Александрович сидел рядом и ждал, когда же за него уже поднимут руки, однако упрямые думцы решили все переиграть по-своему и предложили кандидатуру другого бывшего заместителя Запольского - Евгения ГУРОВА.

- Ни для кого не секрет, что эти два года здесь была вахтовая работа - то одного нет два дня, то другого. Я буду голосовать за Гурова, потому что он в ста метрах от работы и всегда под рукой. А если Васильев так хорошо разбирается в ЖКХ, то, сев в кресло главы администрации, у него вряд ли останется время на ЖКХ, - заявил Владимир БОДРОВ.

Пришлось прямо во время заседания позвать Евгения Гурова, благо, что он «всегда под рукой», и сообщить о том, что из двух Евгениев Александровичей хотят выбрать именно его. Гуров не стал отказываться от предложения и всецело отдался воле депутатов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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