Глава СП Асеньевское пообещала «не тянуть район назад»

На днях на совещании боровских чиновников был представлен доклад об улучшении инвестиционного климата и снижении административных барьеров. Для этого должна быть разработана специальная дорожная карта или целевая модель, где одним из пунктов является наличие комплексной программы по развитию коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Несмотря на то что все муниципальные образования уже утвердили и разместили такую информацию на своих сайтах, СП Асеньевское пока в этом плане отстает.

По словам представлявшего этот доклад заместителя главы Боровского района по экономике Станислава ФИЛИППОВА, программа комплексного развития должна быть обязательно принята в каждом из поселений и размещена в свободном доступе в сети Интернет.

- Необходимо указать, сколько социальных объектов надо построить, как будет развиваться транспортное направление, а также спрогнозировано развитие коммунальной инфраструктуры. Но сегодня мы наблюдаем проблемы в Асеньевском. Это единственное поселение, которое не успело вовремя выполнить данное направление деятельности по подготовке, утверждению и размещению программы на своем сайте и в Единой информационной системе. Такое невыполнение отражается в целом на всех районных показателях, - заявил Станислав Николаевич.

По его словам, данную работу следует обязательно успеть сделать до середины декабря, поскольку именно к этому сроку будет необходимо отчитаться перед областным правительством. Причем такая же ситуация еще недавно была и в других поселениях, но специалисты экономического блока активно взаимодействовали с администрациями, проводили видеоконференции, консультировали на местах и практически ее устранили.

Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил чиновников завершить этот процесс полностью и как можно скорее.

- Если комплексный план развития сделать, идя по пути наименьшего сопротивления, то, когда попросят его выполнять, неизбежно возникнут проблемы. Это не тот вопрос, который мы сейчас закроем, и от нас отстанут. Стандарты сейчас внедряются по всей стране. Такая работа идет в каждом регионе и муниципалитете. И она останавливаться не будет. Как только мы приведем нашу систему управления в соответствие с этими параметрами, то нас попросят по ним жить, - отметил Илья Борисович.

Тем не менее, как пояснила глава СП Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА, никаких серьезных сложностей здесь нет. Просто сейчас идет модернизация сайта поселения, после чего на нем появится вся необходимая информация.

- Программа у нас уже готова, - говорит Ирина Николаевна. - Была проделана достаточно объемная работа, потому что у нас большое поселение, и было необходимо продумать все направления развития. После того, как немного обновим наш сайт, поставленную задачу мы выполним. Так что мы ни в коем случае не будем тянуть район назад.

Константин ЕРЕМЕНКО

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