До основания, а затем...

Желание навести порядок в какой бы то ни было городской сфере - желание похвальное, и когда администрация берется за дело, доводя его до конца, жителям остается только смотреть и радоваться. Однако эти светлые чувства готовы разделить далеко не все. Ведь если существует какой-то непорядок, то есть и те, кто приложил к его появлению свою руку.

Именно так случилось в этом году в Балабанове, когда администрация взялась за борьбу с нестационарными торговыми объектами. Вернее, с теми, кто не понял, что времена наплевательского отношения к благоустройству давно прошли.

С одной стороны, винить представителей мелкого бизнеса в их нежелании менять свои проржавевшие павильоны на новые нельзя. Во-первых, большинство россиян по натуре своей матерые консерваторы, и любые перемены воспринимают неохотно. Тем более, если их просят подвинуться не только во времени, но и в пространстве - уйти с насиженных проходных мест. Во-вторых, сегодня бизнес переживает непростые времена, а потому тратить свои деньги на преображение, которое больше заботит чиновников и кого-то там еще, мало желающих.

Но есть и другая сторона. На ней стоят все те, кто хочет видеть свой город чистым и благоустроенным. Что касается администрации, то она просто обязана способствовать этому естественному желанию населения и двигаться в идеалистическом направлении. А потому, вступая на тропу борьбы с НТО, администрация была уверена в своей правоте.

Это чувство не покидает чиновников и сейчас. На 2018 год в Балабанове составили план по дальнейшей очистке города от старых металлических конструкций, слабо вписывающихся в понимание объекта торговли, пусть и временного.

Однако отличительной чертой этой работы является не тупое желание снести устаревшие НТО. Город готов слышать желания горожан, в том числе тех, кто заинтересован в присутствии малого бизнеса в городе. Так случилось с микрорайоном ул. Дзержинского, где минувшим летом по приказу главы администрации были убраны с улицы все лоточники. Но на 2018 год здесь готовы спланировать размещение порядка десяти точек под НТО.

Информацию об этом восприняли неоднозначно. Кто-то посчитал такие действия чиновников необдуманными, дескать, «сначала разогнали всех», а теперь что-то там организовывают. Но, вероятно, эти люди забыли, что так называемый «разгон» произошел после того, как торговцы устроили «помидорную бойню», разнимать которую приехала полиция.

Уйти от таких ситуаций, от антисанитарии и нарушений благоустройства - задача, которую город ставит себе в графу регулярных. И хочется надеяться, что все больше горожан, в главное - представителей мелкого бизнеса, поддержат ее, делая Балабаново еще чуточку цивилизованней.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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