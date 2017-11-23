Прикрыть «место»

Деревенским детям вместо школьного автобуса прислали бумажку.

В истории с организацией маршрута школьного автобуса в боровскую деревню Киселево поставили жирную точку.

Сделали это вовсе не удовлетворением пятилетних обращений родителей, которых все эти годы «футболили», но обещали организовать транспорт для деревенских детей, обучающихся в балабановской школе №3, отрезанной от них федеральной трассой М-3.

Им попросту прислали официальное письмо, которое оправдывает бездействие местных чиновников.

НЕМОЩНЫЕ ЛЮДИ

Староста деревни Киселево, входящей в состав СП «Ворсино» Андрей ПАЛАМАРЧУК недавно получил письмо, подписанное заместителем главы администрации Боровского района по социальным вопросам Алексеем ГЕРАСЬКИНЫМ. В нем чиновник заявляет о том, что никакого маршрута для киселевских школьников район открывать не собирается: «Установлено, что на участке между Домом отдыха «Балабаново» дорога проходит по территории лесного массива, входящего в СНТ «Мечта», и далее по полевой дороге, проходящей по землям сельскохозяйственных назначений, находящихся в частной собственности, а следовательно, они не могут быть отремонтированы и расширены за счет бюджетных средств».

Этот, с позволения сказать, документ, должен был успокоить общественность, поскольку чиновники вроде как все проверили, но сделать ничего не смогли. Однако те, кто досконально знает вышеуказанный маршрут, приводящий государевых людей в немощное состояние, просто смеются над ним.

Во-первых, государство обязано защищать интересы, замечу, конституционно закрепленные, своих граждан. А право на образование отменить, к счастью, не в силах боровских чиновников. Исходя из этого, они должны не строчить вот такие отписки, а искать пути, которые помогут решить проблему. В конце концов, в нашей стране не редки случаи, когда частные земли изымаются для обеспечения государственных нужд.

Во-вторых, дорога вдоль поля, согласно этому же письму, неожиданно стала чьей-то собственностью. Но если так, и чиновники действительно не могут тратить на чужое имущество госсредства, то встает вопрос: каким образом случилось, что единственный путь, ведущий на эту часть деревни Киселево, попал в частное владение? А затем поднимается и второй вопрос: на каком основании власти Боровского района ежегодно на протяжении всех лет существования этой дороги вбухивали в нее бюджетные средства на отсыпку щебнем и грейдирование? Если все это незаконно, то попахивает махровой «нецелевкой», и этим уже должны заняться компетентные органы!

НА НОВЫЙ КРУГ

Однако если посмотреть на ситуацию со стороны, то выглядит она не столь устрашающе. Просто в этом году разворотную площадку для автобуса, необходимую для организации маршрута, построили не там, где надо. Ну не нашли многочисленные руководители времени за пять лет выехать на место и посмотреть: где именно их просят построить площадку. А потому воткнули ее в Киселево - в той же деревне, только на совершенно другом берегу реки, до которого нет возможности добраться на автомобиле, а пешком шагать надо полчаса по грунтовке!

Это обывателю может показаться случайным недоразумением, а для бюджета Боровского района - миллионы, потраченные впустую. Просто выброшенные на ветер деньги! За эту «оплошность» никто из госслужащих не ответил, а присланное старосте деревни Андрею Паламарчуку письмо - бумажка для прикрытия сами понимаете какого места некоего должностного лица.

Прочитав этот ответ, деревенский активист только укрепился в своем намерении «идти дальше», вплоть до обращения к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ. А пока депутаты сельского поселения Ворсино готовятся направить в администрацию Боровского района официальный запрос, намереваясь получить вразумительный ответ на возникшую у боровских чиновников «невозможность».

Как прокомментировал Глава сельского поселения Рудольф РЕГЕР, депкорпус в курсе этой непростой ситуации. Но когда весной 2017 года прозвучали заверения о решении данного вопроса, им поверили и ситуацию отпустили. И только недавний ответ, поступивший в адрес старосты деревни Киселево, вновь обострил внимание депутатов.

В ближайшие дни Рудольф РЕГЕР намерен встретиться с Андреем Паламарчуком и лично совершить марш-бросок по «проблемной территории», а заодно посмотреть на пустующую разворотную площадку, до которой деревенским детям добираться не с руки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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