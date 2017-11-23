23.11.2017

В Кривском завершили дорожные работы



На улице Центральной деревни Кривское закончился ремонт тротуаров. Как отмечает глава местного сельского поселения Алексей МАКСИМЕНКО, жители ждали этого уже много лет, поэтому затягивать с благоустройством на этом участке было нельзя. Работы выполнялись в рамках программы инициативного бюджетирования совместно с администрацией Боровского района и при поддержке крупных предприятий.

Также сейчас продолжается создание дороги к деревне Фотеево. Когда-то, еще в советские времена, она уже здесь была, но с тех пор от нее, по сути, ничего не осталось. Поэтому в данный момент идет отсыпка «подушки», а весной на нее положат щебенку, и уже ближе к лету жители смогут здесь спокойно ездить.

Однако на этом благоустройство в Кривском не завершится, и уже намечены большие планы на следующий год. В частности, в них входит наболевший участок на улице Сельскохозяйственной, где тротуар имеется, но там все равно постоянно грязно.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»

В Балабанове появится площадка с символикой города

В порядке очереди

Внезапное препятствие

Положительный пример

СП Асеньевское в следующем году ожидает новое благоустройство

Кусок пирога
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
25
ноября
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление