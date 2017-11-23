В Кривском завершили дорожные работы

На улице Центральной деревни Кривское закончился ремонт тротуаров. Как отмечает глава местного сельского поселения Алексей МАКСИМЕНКО, жители ждали этого уже много лет, поэтому затягивать с благоустройством на этом участке было нельзя. Работы выполнялись в рамках программы инициативного бюджетирования совместно с администрацией Боровского района и при поддержке крупных предприятий.

Также сейчас продолжается создание дороги к деревне Фотеево. Когда-то, еще в советские времена, она уже здесь была, но с тех пор от нее, по сути, ничего не осталось. Поэтому в данный момент идет отсыпка «подушки», а весной на нее положат щебенку, и уже ближе к лету жители смогут здесь спокойно ездить.

Однако на этом благоустройство в Кривском не завершится, и уже намечены большие планы на следующий год. В частности, в них входит наболевший участок на улице Сельскохозяйственной, где тротуар имеется, но там все равно постоянно грязно.

Константин ЕРЕМЕНКО

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