Спорт в массы!

Новая футбольная площадка в Совьяках уже приносит положительные результаты.

В этом году Совьяки стали единственным сельским поселением района, которому удалось получить грант по инициативному бюджетированию на 300 тысяч рублей. На эти деньги была построена небольшая футбольная площадка с искусственным покрытием, где местная детвора теперь может оттачивать мастерство владения мячом. Причем эффект от появления этого объекта не заставил себя долго ждать - на днях команда десяти- и одиннадцатилетних ребят ФК «Совьяки» вернулась из Сочи с медалями победителей «Осеннего кубка Южной столицы».

«ТАКИЕ ПЛОЩАДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОМ ГОРОДЕ»

Еще до поездки в Сочи команда из Совьяков успела проявить себя в Первенстве Калужской области и других турнирах. Поэтому, когда стало понятно, что ребята действительно умеют играть в футбол и горят желанием побеждать в каждом матче, то в администрации СП Совьяки нашли средства, чтобы помочь им отправиться на соревнования.

По словам главного тренера ФК «Совьяки» Андрея ГАЙТОТОВА, его подопечные восприняли возможность померяться силами со сверстниками из других регионов страны с огромным воодушевлением. Несмотря на то что их ожидала обширная экскурсионная программа, все прекрасно понимали, что главное, для чего они едут, - это показать достойный спортивный результат. Хотя, как признается Андрей Вячеславович, о том, чтобы выиграть турнир, поначалу никто даже не думал. Однако аппетит приходит во время еды, и в итоге юные совьяковцы добились стопроцентного показателя, обыграв все остальные коллективы. Тем не менее, победа не далась легко.

- Если выходить на поле расслабленным, то ничего не добиться. Поэтому приходилось постоянно мотивировать детей, проводить с ними беседы. А когда мы сыграли первые матчи, то все поняли, что им вполне по силам занять первое место и стали относиться к играм еще более ответственно, - говорит Андрей Гайтотов.

Стоит отметить, что команда была усилена юными спортсменами из Балабанова и Боровска, однако нет сомнений, что с появлением в Совьяках современного поля процент местных молодых футболистов значительно вырастет.

- Если тренироваться каждый день по 1-2 часа с мячом, то это, безусловно, положительно скажется на технической подготовке, поэтому у ребят все впереди. Только хотелось бы, чтобы такие площадки у нас были в каждом городе, и не одна, а несколько. Тогда дети у нас перестанут бегать, где попало, а будут заниматься спортом, - подчеркнул Андрей Вячеславович.

СПОРТОМ ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ

Как отмечает тренер, отправиться в столь интересное спортивное путешествие дети вряд ли бы смогли без поддержки администрации СП Совьяки в лице ее руководителя Николая ГАЛЕНКОВА.

- Когда мы поехали на турнир памяти Эдуарда Стрельцова в Апрелевку, то Николай Константинович сказал нам: «Если возьмете призовое место, то заказываем билеты». Ребята не подкачали, заняв второе место, и с этого началась наша подготовка к Сочи, - рассказал Андрей Гайтотов.

Николай Константинович, в свою очередь, подчеркнул необходимость поддержки детского спорта, ведь именно для этого была построена новая футбольная площадка.

- Наша главная задача - чтобы пацаны занимались спортом. Если мы не будем к этому стремиться, то что ждет наше новое поколение? Мы должны думать о будущем и продолжать работать в этом направлении, - заявил Николай Константинович.

Тем не менее, для того, чтобы приобщить всю молодежь к здоровому образу жизни, одного маленького футбольного поля явно мало. Поэтому Николай Галенков большие надежды возлагает, в том числе, и на недавно открытый в Боровске ФОК.

- Пока что от них не слышно информации ни о видах спорта, ни о времени проведения секций. Так что нужно, чтобы ФОК активно занялся привлечением детей, - отметил Николай Галенков.

Однако в спортивной инфраструктуре нуждаются не только дети, но и взрослые. Например, в прошлые выходные на новой площадке в Совьяках прошел турнир по футболу на призы главы местной администрации. Участники этого мероприятия не скрывали своих позитивных впечатлений и жалели лишь о том, что такие соревнования у нас бывают не так часто, как этого бы хотелось.

Константин ЕРЕМЕНКО

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