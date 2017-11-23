В порядке очереди

Балабановские дворы распределили по пятилетней программе.

21 ноября в администрации Балабанова состоялась комиссия, которая рассмотрела проекты благоустройства дворовых территорий домов, вошедших на 2018-й год в программу «Формирование комфортной городской среды».

НА ПЯТЕРКУ

Стоит отметить, что на следующий год муниципалитет получил 7,7 млн рублей на реализацию данного федерального проекта. Эта сумма не позволяет удовлетворить желания всех балабановцев, поскольку на дату окончания приема заявок в папке замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Алексея СТЕПАНОВА их было восемнадцать, а средняя стоимость преображения каждого двора обходится в миллион рублей. Поэтому из числа изъявивших желание стать участниками программы благоустройства комиссия ранее определила пять дворовых территорий, а в минувший вторник рассмотрела проекты грядущих переделок и суммы выполнения этих работ.

Так, двору на Московской, 8 достанется 700 тыс. рублей, на Лесной, 10А - 1,1 млн руб., на Боровской, 7 - 2 млн руб. Кроме этого, в 2018 году на 200 тыс. руб. доделают работы по благоустройству на Дзержинского, 89 и выполнят первый этап по программе во дворе домов Гагарина, 8 - Лесная, 16. Этот проект предусматривает траты в 300 тыс. руб., которые планируют изыскать из экономии на торгах по определению подрядчика.

ОЖИДАНИЕ БЛАГА

Дворы, которым в следующем году не досталось федеральных средств, распределили по последующим годам этой пятилетней программы, рассчитанной до 2022 года.

В 2019 году претендовать на внимание будут жители домов на ул. Энергетиков, 4, ул. Зеленой, 2 и 9, ул. Коммунальной, 9, а также начнется большая работа над проектом преображения территории вдоль домов №№2,3,6,9,10 и 14 на ул. Московской. Исполнение последнего проекта предусмотрено на 2020 год. Тогда же федеральную финподдержку получат на ул. Дзержинского, 78 и 98. В 2021 году участниками программы станут дома №№ 25,27,29,31 и 33 на ул. Лесной и № 12А на ул. Лермонтова. И в завершающий год попадут Гагарина, 19, Коммунальная, 3, Лесная, 12-12А.

Несмотря на уже сформированный список, ежегодно город будет принимать новые заявки на участие в программе. Каковы будут шансы получить программные деньги у новых претендентов, загадывать не приходится, поскольку суммы на каждый год исполнения программы становятся известны лишь накануне, в период формирования бюджетов на следующий год.

Тем не менее, муниципалитет рассматривает вариант создания собственной программы софинансирования работ по благоустройству, да и федеральную программу, как часто бывает, могут продлить.

ДЛЯ ВСЕХ

Несмотря на снятые ограничения по обязательному благоустройству общественных территорий, в муниципалитете решили не отказываться от этой идеи и осуществить ранее разработанный план.

Согласно ему, в следующем году город достроит сквер на ул. Гагарина. В 2019-м разобьёт мини-сквер на пустыре ул. Лесной и начнет работу по обустройству амбициозного проекта - строительству общественной зоны на ул. Кооперативной. Окончание строительства на этой большой по протяженности территории завершится в 2020 году. Далее дело дойдет до сквера на ул. Коммунальной в районе школы искусств, и завершающим аккордом пятилетней программы в 2022 году станет строительство аллеи на ул. Дзержинского.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»