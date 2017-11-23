23.11.2017

В Балабанове появится площадка с символикой города



Несмотря на неоднократное заявление чиновников о намерениях расторгнуть договор с подрядчиком, нарушившим все договорные сроки, в Балабанове все ещё идет процесс установки детских площадок во дворах. Последняя из них появилась недавно во дворе на ул. Лесной, заняв пустующее место большого квадратного пространства.

Стоит отметить, что на данные малые архитектурные формы депутат Гордумы Николай ГУСЕВ добавил личные средства в размере 200 тыс. рублей. За такую щедрость ему позволили не только выбрать составляющие этого МАФ, но и реализовать внутренний патриотический порыв души.

Так, Николай Иванович пожелал, чтобы данный объект детского досуга украсила символика города. Но позже именно это обстоятельство и называли причиной столь долгого изготовления самой большой площадки, устанавливаемой в Балабанове в 2017 году. Дескать, нанести на поверхность конструкции герб города - задача очень трудная. Это же не сказочных героев штамповать.

Насколько обоснована эта причина, судить сложно. Но фактически новую МАФ двор на Лесной получил не летом, как планировалось, а в середине ноября. Более того, пользоваться этой конструкцией сейчас невозможно. И дело вовсе не в том, что, привезя часть новой детской площадки, подрядчик не смонтировал ее, а просто поставил на неровную поверхность грунта, предусмотрительно обвязав лентой. Просто площадка для такого подарка оказалась неподготовленной.

Учитывая строгость бюджета 2018 года, мечтать о прорезиненном покрытии не приходится, администрация обещает насыпать лишь песчаную подушку. Но произойдет это уже в следующем году. Вдобавок, с одной из сторон горка прямиком выходит на металлический столб уличной сушилки. Весной эту конструкцию планируют перенести, а до того времени остается надеяться, что резвая ребятня окажется послушной и на опасную горку не посягнет.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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