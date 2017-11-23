В Балабанове обсудят бюджет с горожанами

1 декабря в 17.00 в балабановском городском Доме культуры пройдут публичные слушания по проекту бюджета 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Обсудить как доходную, так и расходную часть этого главного финансового документа муниципального образования приглашают всех жителей города Балабанова.

Несмотря на то что прогноз, озвученный начальником финотдела администрации Натальей ГУСАКОВСКОЙ, обозначил уровень доходов на отметке 245 423 279 рублей, и все эти деньги уже расписаны по программам, горожане еще могут повлиять на цели будущих трат, внеся свои замечания и предложения. Основываясь на них, депутаты Городской Думы смогут отредактировать статьи бюджета, перебросив деньги с одной программы на другую.

До 30 ноября администрация города принимает от балабановцев письменно оформленные предложения по проекту бюджета. Подать их можно с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Балабаново, ул. 1 Мая, д. 9а, каб. № 207.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Финансы»