Какая разница!

В Балабанове отказались повышать тариф за тепло сверх «губернаторского» предела.

Второй год Балабаново почти не знает бед в отопительный сезон. Случилось это благодаря ООО «Калужская энергетическая сбытовая компания», с которой муниципалитет заключил концессионное соглашение. Однако именно оно стало поводом для попытки поднять тариф на оказываемую тепловиками услугу сверх нормы.

ВЫШЕ «КРЫШИ»

На минувшей неделе руководство ООО «КЭСК» направило в Городскую Думу Балабанова письмо, в котором просит согласовать предельно допустимый индекс на теплоресурс в районе 8,4%. Такое обращение руководство города восприняло без воодушевления, сославшись на то, что ПДИ утверждает Министерство тарифного регулирования, а не местные органы власти. Поэтому пытать счастье концессионера отправили в областное ведомство, ответственное за столь непопулярный у россиян ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ.

Общее нежелание чиновников и депутатов рассматривать этот вопрос озвучил глава города Сергей СУДАКОВ. По его словам, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ уже представил проект постановления «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на 2018 год». В нем для города Балабанова указан показатель в 6%. То есть муниципалитет на своей территории согласовывает ПДИ не выше этой отметки. Ниже - пожалуйста!

Следовательно, если Городская Дума решит одобрить прошение тепловиков, то разница между «губернаторским» индексом и местным составит 2,4%. По предварительным подсчетам, это более 10 млн рублей, и платить их придется из городского бюджета.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Конечно, концессионер пришел в Балабаново не как меценат. У него четкое коммерческое понимание того, сколько он вложит собственных средств в переоснащение балабановской системы отопления и как потом за это вернет с процентами потраченное. Собственно, ничего удивительного, обычный подход к делу бизнесменов, которые не получают, как муниципальные предприятия, ежегодную подпитку из городского бюджета.

К тому же и само концессионное соглашение, подписание которого в свое время проходило непросто, с доскональным рассмотрением и борьбой за понижение шкалы тарифного роста, предусматривало повышение. Причем скачок этого показателя был на уровне почти 14%. Именно это обстоятельство и легло в основу обращения ООО «КЭСК» к Гордуме.

Однако администрация с таким подходом не согласна. Как считает заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Алексей СТЕПАНОВ, требовать такого повышения платы за свои услуги тепловики просто так не имеют права. Вернее, они могут защищать свой тариф, но обосновывая его конкретными цифрами на уровне профильного Министерства тарифного регулирования. И если там представленные доводы сочтут убедительными и согласуют показатель в 8,4%, тогда муниципалитет на законных основаниях может принять решение в пользу «КЭСК».

К слову, подобные ситуации в регионе имеют место, и даже в самой Калуге у разных организаций, обеспечивающих подачу тепла в жилые дома, тарифы отличаются, причем существенно. Получается, что у балабановского концессионера есть шанс отстоять свое мнение. Однако, по информации администрации города, пока никто из представителей ООО «КЭСК» до Калуги так и не доехал.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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