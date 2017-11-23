Впереди паровоза

Боровские чиновники откроют 3D- кинозал, не просчитав финансовые последствия?



Недавно появилась информация о том, что боровский районный Дом культуры выиграл грант по федеральной программе, направленной на создание современных кинозалов в малых городах России.

Это, безусловно, хорошая новость для всего района, однако вместе с тем возникают вопросы, ответить на которые боровские «культурные» чиновники пока не могут, и главный из них, конечно, финансовый.

НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Вступить в программу Фонда кино удалось только с третьего раза, и, как отмечает директор Дома Культуры Наталья ИСАЕВА, Боровску пришлось выдержать весьма жесткую конкуренцию с огромным количеством городов из самых разных регионов страны. В итоге, выбили максимально крупный грант - почти 5 млн рублей. На эти деньги будет закуплена дорогостоящая техника для показа 3D в малом зале на 50 мест, однако району придется потратиться тоже.

- Эти средства рассчитаны только на приобретение кинооборудования, и их ни в коем случае нельзя использовать ни на что другое. Но у нас зал под 3D-кинотеатр не подходит, и мы сейчас обсуждаем возможность проведения в нем капитального ремонта,- говорит Наталья Владимировна.

Между тем, денег на это уйдет даже больше, чем сумма, выделенная Фондом кино, - примерно 7 млн рублей. Тем не менее, район готов пойти на это, чтобы Боровск вновь обрел свой кинотеатр, казалось бы, безвозвратно ушедший.

Что касается расходов по персоналу, то они, по словам Натальи Исаевой, возрастут не сильно, поскольку нагрузка ляжет на уже существующий в Доме культуры Центр кинопоказа. Правда, где брать средства на сами киноленты, пока непонятно -дистрибьюторы требуют за них немалые деньги.

Как правило, устанавливается пятидесятипроцентная норма отчислений от кассовых сборов, но если выручка от фильма оказывается небольшой, то берется фиксированная сумма, и она может составлять 50 или даже 100 тысяч рублей. И это только за одну кинокартину!

- Фильмы действительно дорогие и выделять денежные средства в объеме, в котором они стоят, району не представляется возможным, и в этом тоже есть определенная проблема, - призналась Наталья Владимировна.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?

Ситуацию осложняет и поставленное Фондом кино строгое условие - демонстрация не менее 50% российских работ. А ведь ни для кого не секрет, что основной доход кинотеатрам делает молодежь, а она, увы, отечественного производителя жалует не сильно. Тем более что в боровском отделе культуры намерены делать акцент на патриотические и духовно-нравственные произведения кинематографа, а также предоставлять бесплатные билеты гражданам льготных категорий. Все это само по себе очень правильно, но не слишком оправдано с коммерческой точки зрения, поэтому может не дать желаемого эффекта в плане выручки.

Как здесь не вспомнить про старый боровский кинотеатр, благополучно переделанный под очередной сетевой магазин. В 2006 году его отдали в аренду частнику, хотевшему, помимо кинопоказа, сделать там дискотеку и ресторан, однако когда тот разорился, то здание передали администрации Боровска, которая затем его и продала.

Поэтому сейчас разговоры о современном 3D-кинозале некоторым жителям кажутся странными - зачем было закрывать полноценный городской кинотеатр, чтобы затем реинкарнировать его в виде такого проекта? И не получится ли так, что и его придется свернуть примерно по тем же причинам?

Однако, как уверяют местные чиновники, этого не случится - маленький компактный зал на 50 человек - вполне приемлемый для Боровска вариант, и окупить его гораздо проще, чем содержать огромное здание кинотеатра с непомерными расходами на коммунальные услуги.

- Районы, ранее подававшие заявки, подключили на кинопоказ свои большие помещения и теперь не имеют возможности проводить там свои мероприятия. У нас же будут функционировать два зала - оставшийся свободным большой зал и малый, - поясняет Наталья Исаева.

КУЛЬТУРНОЕ СОВПАДЕНИЕ

Сделать новый кинозал рентабельным мешает и конкуренция в лице Обнинска, где многие боровчане уже давно привыкли проводить свой досуг. Да и жителям близлежащих районных поселений проще доехать до наукограда, где к их услугам будет два просторных кинотеатра с широкой палитрой современных блокбастеров, нежели ехать смотреть отечественное кино в маленький зал ДК.

Впрочем, по мнению заведующей районным отделом культуры Ирины БАШКИРЕВОЙ, 50/50 - вполне приемлемая пропорция показа российских фильмов, и должна устроить всех.

- В этом нет ничего страшного, потому что мы всегда так работали, и это совпадает с культурной политикой нашего района, - отметила Ирина Алексеевна.

Этой же позиции придерживается Наталья Исаева, заявившая, что даже если молодежь не польстится на отечественный кинематограф, придет старшее поколение. Вот только бабушек и дедушек в кинотеатрах сегодня можно встретить, мягко говоря, не часто. Спрашивается, составляли ли наши чиновники хоть какой-то бизнес-план по окупаемости зала, прежде чем брать деньги от Фонда кино, или это все-таки будет дотационный проект? Если это так, то возникает второй, не менее важный вопрос: а где будут брать деньги? Но, к сожалению, ответить на него нам никто так и не смог, включая заместителя главы администрации Боровского района по социалке Алексея ГЕРАСЬКИНА. Он честно признался, что думать над окупаемостью кинозала начнут только после его ввода в эксплуатацию. При этом там даже не предполагается никакого буфета!

- Мы прекрасно понимаем, что коммерческие кинотеатры хорошо зарабатывают за счет сопутствующих продаж: попкорны, напитки и т.д. Но что-то сказать на этот счет сейчас сложно - если появится такой запрос, то будем думать. Если говорить об окупаемости в целом, то здесь многое будет зависеть от нашей рекламы и сервиса, ведь, по сути, нам придется соперничать с Обнинском. Так что будем более осторожно подходить к выбору репертуара и прислушиваться к посетителям, - рассказал Алексей Васильевич.

По его словам, в Калужской области уже существует положительный опыт кинозалов, открытых в рамках этой же программы, и Боровск, безусловно, его тоже учтет.

СОСЕДСКИЙ ОПЫТ

В общем, как нам показалось, пока боровские чиновники имеют не слишком четкое представление о том, за счет чего этот проект не окажется убыточным. Тем более что сейчас в отделе районной культуры идет жесткая оптимизация расходов и проводятся сокращения. В ситуации, когда люди массово теряют свои ставки, непомерные траты на приобретение фильмов могут быть восприняты, как пир во время чумы.

Кстати, в том же Обнинске прекрасно знают, насколько трудно сейчас бороться за зрителя. Например, по словам директора кинотеатра «Мир» Николая БОКА, в этом году его учреждению в финансовом плане удалось лишь с трудом «выйти в ноль». И это при том, что там отечественный контент составляет не 50, а только 20%. В успех же боровского кинозала Николай Николаевич верит мало. - Нас бы условия Фонда кино никак не устроили, потому что средняя наполняемость зала на отечественных кинолентах по стране составляет всего 8%. При том, что нормальным считается 20-25%. Выше этот показатель не бывает в принципе. Поэтому я думаю, что при таком большом проценте показа российских фильмов ни о какой окупаемости не может идти даже речи. Тем более если это будет всего лишь небольшой зал. Местная власть должна это четко понимать, - признался Николай Бок. Интересно, что Алексей Гераськин, говоря нам о перспективах боровского кинозала, поведал, что в Доме культуры собираются добиваться как минимум пятидесятипроцентной средней наполняемости. Думается, что если это действительно осуществится, то в Боровск неизбежно потянутся киномагнаты со всей страны, чтобы перенять этот уникальный опыт. - Поэтому если вы хотите, чтобы кино в вашем городе было доступным, то это придется субсидировать. А рассчитывать на какую-то рентабельность здесь вряд ли возможно, - говорит Николай Николаевич. - Хотя тут необходимо понимать, в каком режиме будет вестись работа, потому что, насколько я знаю, два кинозала, запущенных по такой же программе, открываются чуть ли не два раза в неделю и дают по 2-4 сеанса.

Именно по такой схеме, судя по всему, предстоит действовать Районному дому культуры, чтобы их проект не стал убыточным, и ждать особого разнообразия в репертуаре здесь, похоже, не следует. И даже если сами деятели культуры сейчас с этим в корне не согласятся, то в конечном счете их к этому приведет сама жизнь. Иначе все-таки придется увеличить финансирование или сокращать что-то еще.

Поэтому, столкнувшись с этими проблемами и осознав, во что они ввязались, очень важно, чтобы боровские чиновники не уготовили новому кинозалу участь того учреждения, на месте которого сегодня располагается магазин «Магнит». Впрочем, как все будет на самом деле, мы скоро узнаем - уже в апреле следующего года боровчане смогут посмотреть кино в 3D-формате на большом экране.

Константин ЕРЕМЕНКО

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