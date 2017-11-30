30.11.2017

Социальные меры



Депутаты Заксобрания увеличили размер помощи калужанам.

На официальном заседании Законодательного Собрания Калужской области, состоявшемся 21 ноября, депутаты рассмотрели бюджеты текущего и будущего годов, которые, как всегда, имеют большой социальный уклон.

Как доказательство этому, парламентарии приняли ряд решений, которые отразятся на размере материальных поддержек разных групп жителей региона в 2018 году.

 

ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ МИНИМУМА

В числе первых депутаты внесли изменения в закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Эти поправки уточняют методики определения размера субвенций из областного бюджета на исполнение отдельных полномочий муниципальными районами и городскими округами региона. Среди них - предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности, помощь отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществление мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, нашла поддержку инициатива, согласно которой льготные ставки по налогу на имущество для инвесторов будут распространяться на имущество, передаваемое в аренду. Налоговая ставка составит 0,45 процента и будет применяться при условии сдачи в аренду не более 20 процентов общей площади.

Внесены изменения и в областной закон о государственной социальной помощи на основании социального контракта. Они связаны с изменениями федерального законодательства и предусматривают предоставление ежегодной единовременной денежной выплаты малоимущим гражданам. Размер выплаты будет определяться на основе разницы между величиной  прожиточного минимума, установленного в регионе, и среднедушевым доходом получателя. Он не может быть менее 300 рублей и более 3000 рублей.

 

ВСЛЕД ЗА ИНДЕКСОМ

С учетом среднегодового индекса потребительских цен депутаты на 5,0% проиндексировали размер единовременных ежегодных выплат молодым специалистам. Теперь работающим в сельских поселениях в первый год нахождения в реестре молодых специалистов  будут выплачивать 19 292 рубля, во второй год - 38 569 рублей, в третий  - 57 877 рублей.

Молодым специалистам, работающим в городских поселениях (за исключением городских округов), в первый год нахождения в реестре заплатят 9646 рублей, далее 19 292 руб. и 28 940 руб. соответственно. В городских округах эти выплаты составят 9646 руб., 13 504 руб. и 17 364 рубля.

Также были внесены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год. Доходы увеличены на 496 млн 339 тыс рублей и теперь составляют 9 млрд 508 млн рублей. Расходы определены в сумме 10 млрд 38 млн рублей.

Приняли депутаты и бюджет фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогнозируется, что доходы и расходы бюджета Фонда в 2018 году составят 10 млрд 950 млн рублей. Большая часть этих средств будет направлена на финансирование программы ОМС.

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