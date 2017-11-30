Быть волшебником!

На неделе выпал снег. Не настолько уверенный, чтобы задержаться на поверхности земли надолго, но все же каждый из нас уже успел почувствовать наступление зимы, а вместе с ней и приближение Нового года.

Всего месяц нас отделяет от этого чудесного и доброго праздника, от которого, невзирая на возраст, каждый ждет чудес, радости и некоего обновления, после которого жизнь пойдет в желаемом нами направлении.

Новый год, пожалуй, - единственное событие в году, долгое приготовление к которому становится приятными хлопотами. Запах ярко-оранжевых мандаринов и темно-зеленой хвои, блеск разноцветных игрушек и теплое подмигивание гирлянд создают ту атмосферу предвкушения счастья, которую каждый взрослый забрал с собой из детства и теперь непременно желает поделиться этим со своими детьми.

Но благодаря возможности путешествовать через интернет, границы, в которых люди хотят ощущать дыхание праздника, расширяются. Достаточно один раз увидеть, как яркими огнями блестят рождественские базары и уличные елки крупных городов, чтобы у нас появилось желание стать соучастниками этой праздничной феерии.

Кажется, это где-то далеко смогли создать сказку на обычной улице. Там хочется бесконечно бродить, вдыхая непонятно откуда взявшийся запах радости, которого хватает каждому. Вслед за этим появляется легкая волна разочарования: почему в моем городе невозможно поймать такие ощущения? Почему тут Новый год лишь местами напоминает о себе точечным стоянием муниципальных елок и слабым освещением немногочисленных гирлянд?

Рассуждая о недостаточной щедрости муниципалитетов в подготовке к главному празднику в году, мы напрочь забываем о том, что сами можем быть частью этих приготовлений. Всего-то и надо откликнуться на призывы местных администраций,и украсить здание, подъезд или окно новогодней атрибутикой. Ведь это так здорово: дарить людям ощущение радости, привлекать их внимание своими неповторимыми инсталляциями, световыми панно.

Ведь вы не думаете, что яркие огни далеких и манящих рождественских ярмарок - дело рук только более щедрых чиновников? Вы, надеюсь, прекрасно знаете, что жители других стран, о новогодних приключениях которых мы так любим смотреть фильмы, считают делом чести украсить свое имущество так, чтобы соседи знали - здесь действительно готовы к приходу Нового года!

Да и вспомните, наконец, кто самый добрый и могущественный волшебник для ваших детей? Может, они и не догадываются, но мы-то с вами знаем, что его отражение видим каждый день в зеркале. А что может быть прекрасней, чем самому подарить сказку о городе, который так ждет появления Деда Мороза, своей детворе и десяткам их друзей! Ведь то ощущение праздника, которое мы создадим сейчас, они пронесут через всю жизнь и обязательно поделятся им со своими детьми.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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