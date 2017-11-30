«Налог» на состоятельность

В Балабанове на треть подорожали занятия спортом!

В Балабанове в одночасье все взрослые горожане стали состоятельными людьми. Случилось это чудо благодаря принятому решению о повышении стоимости занятий спортом на территории ЦФиС на 30 процентов.

Депутаты Городской Думы решили, что каждый взрослый человек может заплатить за желание вести активный образ жизни тысячу рублей и даже поделиться ею с «недоедающими» детьми.

ДРУГОЙ ПОСЫЛ

С января 2018 года стоимость месячного абонемента для взрослых на занятия в секциях составит 1 тыс. рублей вместо сегодняшних 650 рублей. Такое решение приняли местные депутаты, посчитав, что работающие граждане в состоянии заплатить такую цену за желание оставаться бодрыми духом и крепкими телом.

С предложением сделать шаг по ценовой лестнице выступил директор Центра физкультуры и спорта Павел БУРЦЕВ. Он обосновал свое предложение тем, что минувшим летом городской спорткомплекс был отремонтирован. В нем обновили раздевалки, фойе, душевые и установили в них бойлер. Поскольку условия спортивного учреждения существенно улучшились, то и плата за пользование всем этим должна вырасти, посчитал Павел Валерьевич.

Однако депутаты, не возражавшие по поводу роста стоимости, все же поправили молодого руководителя. В частности, они заметили, что содержать учреждение спорта в должном состоянии, а также делать в нем ремонт любого уровня - прямая обязанность администрации города. И позиционировать увеличение стоимости месячного абонемента этим - в корне неверно. А вот поднять доход муниципального учреждения, а попутно направить заработанные деньги на устранение другой своей проблемы - шаг верный.

НАКИНУТЬ НА ПАЕК

Шагать далеко спортивным функционерам не придется. У них в стенах спорткомплекса сотни «голодных ртов». Как пожаловался ранее депутат, а заодно и тренер по настольному теннису Виктор ХОМЕНКО, юные балабановские спортсмены недоедают, поскольку муниципалитет недостаточно их кормит.

Согласно нормам расходования средств на обеспечение питанием участников физкультурных и спортивных мероприятий на территории Калужской области, дети на выездных соревнованиях должны получать «пайковые» в размере до 300 рублей на человека. Балабаново эту норму не нарушает, но и до высшей отметки не дотягивает на треть - платит 200 рублей в руки.

Казалось бы, копеечная сумма, но она бьет по кошелькам родителей, которым приходится на свои средства собирать детям тормозки, а также по самолюбию юных участников соревнований - их соперники из других муниципалитетов получают положенные три сотни.

Взяв во внимание это социально неравенство, парламентарии и согласились поднять стоимость занятий для тех, кто в состоянии заработать себе на еду. К слову, администрацию попросили проконтролировать расходование доходов ЦФиС, а именно, чтобы возросшая прибыль от месячных абонементов пошла именно на пайковые.

ИЩИТЕ ДЕНЬГИ!

Тем не менее, надеяться, что эта мера, которая в рамках отдельно взятого муниципалитета выглядит как налог на роскошь, решит проблему финансирования питания спортсменов, не приходится, поскольку имевшихся денег не хватало даже на полноценную кормежку детей на внутрирегиональных соревнованиях. Но успехи юных балабановских шахматистов, теннисистов, борцов, футболистов и представителей прочих направлений спорта настолько хороши, что ребятам пора выходить за рамки области и пробовать свои силы на всероссийских и международных состязаниях. А это уже совсем другие деньги, в пять раз большие, чем нынешние 200 рублей.

Заработать своими силами ЦФиС такое количество средств не сможет. В 2017 году начали действовать установленные депутатами льготы на занятия в спортивных секциях детей. В результате, как прокомментировала начальник финотдела администрации города Наталья ГУСАКОВСКАЯ, по сравнению с 2016 годом в нынешнем доходы муниципального учреждения резко упали с 650 тыс. рублей до 160 тыс. рублей.

Разница в полмиллиона усугубится и в 2018 году, поскольку вместе с увеличением стоимости месячного абонемента для взрослых Гордума приняла 50% льготу для студентов. А это значит, что городу, имеющему амбиции прославить себя при помощи талантливых спортсменов, необходимо будет изыскать средства в бюджете на их поддержку.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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