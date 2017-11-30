30.11.2017

В Боровском районе пройдет автопробег



В воскресенье 3-го декабря планируется провести автопробег, посвященный Дню памяти неизвестного солдата. Подобное мероприятие пройдет в Боровском районе впервые, и оно призвано обратить внимание общественности на эту дату, которую в нашей стране начали отмечать с 2014 года.

Местом сбора автомобилей будет территория возле балабановской железнодорожной платформы со стороны ул. Комунальной. Всем участникам автопробега необходимо будет проследовать в сторону Детской школы искусств, где в 10-00 у Братской могилы  пройдет митинг.

Затем машины стартуют по следующему маршруту: 10:40 - Братская могила в Ермолине (ул. 1 Мая); 11:20 - Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (пл. Ленина) в Боровске; 11:50 - Братская могила в д. Сатино; 12:40 - Братская могила в д. Ищеино; 13:10 - Братская могила в д. Федорино; 13:45 - Мемориальный комплекс в д. Борисово.

Протяженность маршрута составит 62 км в одну сторону. Регистрация участников автопробега уже началась. Все вопросы организаторам можно задавать по телефону: 8-910-917-19-57 (Андрей СЛИВИН).

Константин ЕРЕМЕНКО

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