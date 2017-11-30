Безлошадные чиновники

В ермолинской администрации разбираются, что делать с купленным автомобилем.

Проблема со служебным автотранспортом для руководителей и депутатов Ермолина не новая. Две имевшиеся здесь на балансе машины уже порядком износились и постоянно требуют ремонта.

Поэтому, когда было решено приобрести иномарку, то слуги народа, казалось бы, выдохнули с облегчением - теперь-то они смогут прокатиться по ермолинским ухабам с ветерком.

Однако сейчас новая «Киа» стоит в гараже, а вопросом ее эксплуатации уже заинтересовались в районной прокуратуре.

История с приобретением этой машины достаточно давняя - еще в прошлом году местные чиновники попросили районную власть помочь с автомобилем. Денег те правда давать не стали, но согласились сами купить четырехколесное средство передвижение. В итоге, 26 октября боровские депутаты проголосовали за передачу в собственность Ермолина автомобиля «Киа Серато Форте».

Но затем потребовалось около месяца, чтобы ермолинские народные избранники также подняли руки за то, чтобы принять в городскую казну данный автотранспорт. Теперь же самый главный вопрос заключается в том, что было с машиной между этими двумя голосованиями.

Депутаты Ермолина были весьма удивлены неторопливостью процесса передачи автомобиля, судьба которого зависла на несколько недель. А между тем, все это время он активно эксплуатировался и наездил ни много ни мало - 6 тысяч км!

Осложнило ситуацию и то, что этот период времени совпал с последними днями работы Олега ЗАПОЛЬСКОГО на посту главы города. Теперь же его след уже давно простыл, а оправдываться пришлось его бывшим замам. Правда в отсутствие Олега Константиновича им это теперь делать возможно даже легче.

- Приходит руководитель и говорит: «Машина пойдет в Калугу». Я что ему на это скажу: «Нет, не пойдет?» - возмутилась заместитель главы администрации Ермолина по финансам Наталья КУЛИКОВА.

Депутаты потребовали от Натальи Николаевны показать путевые листы, но та не стала отпираться и честно призналась, что там каждый день указан маршрут Ермолино-Калуга. Причем, похоже, что эти поездки совершались и до покупки новой машины.

- В течение двух лет муниципальный транспорт использовался в корыстных целях. Если наш глава и замы ездили на нем домой, то в этом есть коррупционная составляющая! - заявил Александр ЛЫСИКОВ.

Доказать, что автомобили использовались не по назначению - дело бесперспективное, ведь в тех же путевых листах не написано «еду домой». И мало ли какие важные городские проблемы ермолинские чиновники регулярно отправлялись решать в областную столицу. Может быть, именно ради нужд жителей они самоотверженно наматывали ежедневно более сотни км! А вот по поводу наезженных за счет и без того скудного городского бюджета 6 тысяч км на еще не принятой в ермолинскую казну «Киа» у компетентных органов вполне могут возникнуть вопросы. И они уже появились у районной прокуратуры.

- Здесь действительно нужно внести ясность. Я встаю на сторону депутатов, потому что мы не можем из бюджета муниципального образования выделять денежные средства фактически на то, чего у нас еще нет, - пояснил помощник прокурора Боровского района Карэн ГЛАДСКИХ.

В итоге, было решено создать специальную комиссию, и именно она разберется, насколько правильной и законной был процесс передачи и эксплуатации машины, которую до выяснения всех обстоятельств заперли в гараже.

Впрочем, как отметил ВРИО главы администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, при острой необходимости ее все-таки можно использовать, но делать это будут только под его контролем и строго в целях нужд муниципалитета.

Константин ЕРЕМЕНКО

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