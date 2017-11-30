В Ермолине собрались более 160 стрелков

На днях в Боровском районе прошел открытый турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти военнослужащих и сотрудников спецподразделений правоохранительных органов и спецслужб, погибших при выполнении служебного долга.

Участие в соревнованиях приняли более 160 человек из Обнинска, Балабанова, Малоярославца и многих других населенных пунктов Калужской области. Были здесь и действующие военные из соседних воинских частей, а также большое количество молодежи, которой, конечно, было интересно пострелять из оружия.

Поприветствовать собравшихся пришли заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, а также и.о. главы администрации Ермолина Евгений ГУРОВ.

Евгений Александрович поблагодарил всех, кто пришел поучаствовать в турнире, отметив, что с каждым разом данное мероприятие становится все более массовым и популярным. По его словам, это очень удобная площадка для людей, имеющих отношение к военное службе, чтобы встретиться с друг с другом, обмениваться опытом, мыслями и идеями.

Придя на эти соревнования, невозможно было не испытать себя на меткость, поэтому после приветственных слов Гераськин и Гуров, конечно же, тоже взялись за винтовки. Затем их примеру последовали и все остальные.

Как отметил член объединения ветеранов спецназа «РУСЬ Ермолино» Денис ГРАБЕНКО, этот турнир теперь вполне можно считать традиционным, и нет сомнений в том, что в следующем году он обязательно повторится. А если удастся найти больше спонсоров, то его можно проводить даже чаще.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Спорт»