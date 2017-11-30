Слет активных мам прошел на волне позитива

25 ноября по случаю Дня матери в боровском Районном доме культуры состоялся уже второй по счету слет активных мам. Здесь были и музыкальные представления, и демонстрация ручного творчества, и мастер-классы для детей и родителей, и многое другое. По сравнению с прошлым годом в этот раз собралось еще больше участниц, которых активно поддерживали их близкие.

Организаторами данного мероприятия выступил Центр социальной помощи «Гармония», и, как отметила руководитель этого учреждения и депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина КЛОЧИНОВА, главная цель этого события - показать социальную активность женщин. Ведь, несмотря на то, что большое количество времени у них уходит на семью и работу, они все равно находят возможность для творчества и саморазвития.

- Мы пригласили туда также мамочек, ведущих асоциальный образ жизни, чтобы показать им пример успешных женщин, - отметила Полина Дмитриевна. - Атмосфера праздника была очень позитивной. Например, семья из Ворсина в составе папы, мамы и троих детей станцевала рок-н-ролл. Все были в восторге. Это образец того, какими крепкими и дружными бывают многодетные семьи.

Чествование матерей прошло также и в других населенных пунктах Боровского района, включая Ермолино и Балабаново. Что касается Боровска, то, по словам депутата, в следующем году этот праздник постараются расширить с помощью привлечения дополнительных спонсоров.

Константин ЕРЕМЕНКО

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