Башня гнева

На минувшей неделе в кафе «Башня», расположенном на границе с муниципальным рынком на ул. 50 Лет Октября, произошло преступление. У одного из посетителей из сумки были украдены деньги и планшет.

Эта информация, прозвучавшая в перечне происшествий за семидневку, заставила балабановских чиновников в очередной раз задуматься: как справиться со злачным заведением и его соседями?

Практически каждую неделю в этом питейном заведении случаются происшествия. Это с досадой констатировали в администрации Балабанова, власти которой не могут найти пути влияния на торговый объект. Он, в свою очередь, периодически меняет название, но остается верен себе - торгует водочкой на разлив, а поговаривают, что еще и на вынос в запрещённые часы.

Как бороться с нарушением «трезвого» периода, до сих пор непонятно. Ведь схема, по которой гражданин заказывает бутылку якобы для распития внутри объекта общепита, а потом беспрепятственно выносит ее на улицу, работает безотказно не только в этом городе. Ну за что привлекать владельца кафе? Бутылку сотрудники продали открытую, следовательно, готовую к употреблению здесь и сейчас, а за то, что гражданин передумал и решил забрать оплаченный продукт домой, официанты и бармены не отвечают. В конце концов, ничего нет зазорного в том, что посетители ресторанов забирают с собой в контейнерах недоеденные блюда. А для кого-то и алкоголь питательный!

Но недавно к «башенной» проблеме добавились ещё две - сосисочные. Владельцы помещений внутри красного торгового здания решили заработать на подступах к объекту. Для этого они установили снаружи две палатки для торговли уличной едой. В принципе, за развивающих бизнес предпринимателей можно было бы порадоваться, если бы эти новые палатки не уродовали вид здания и не создавали препятствий для безопасного передвижения пешеходов, которым теперь приходится двигаться не по благоустроенной территории вдоль магазина, а прямо по парковке на обочине трассы А-108.

Какой путь борьбы с таким желанием заработать любой ценой изберут чиновники, они еще не придумали. Но работать в этом направлении начали по всем фронтам, подключив к изучению всех возможных мер воздействия административную комиссию, архотдел, ГИБДД и полицию в целом.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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