30.11.2017

Балабановский ДК ожидает переделка



В Балабанове пытаются решить дальнейшую судьбу городского ДК. Здание, которому в этом году исполнилось 60 лет, давно перестало отвечать потребностям муниципалитета. На его небольших площадях с трудом удается предоставить место и время для занятий творческих коллективов, а зрительный зал не вмещает всех желающих посетить культурные мероприятия.

Чтобы расширить возможности Дома культуры, администрация города одновременно прорабатывает два возможных варианта - строительство дополнительного помещения и капитальный ремонт.

Появление пристройки сможет снять остроту проблемы, поскольку в ней планируется создать репетиционные пространства, а за счет нынешних - расширить зрительный зал. Стоимость такого преображения оценивается примерно в 70 млн рублей, а потому оно возможно лишь при условии попадания в федеральную программу. Удастся ли городу поймать такую удачу - большой вопрос, который и решили подстраховать планами на капремонт.

В какую сумму городскому бюджету обойдется второй вариант, до сих пор не понятно. Тем не менее, каким бы путем не решили в итоге пойти власти города, они уже заложили в бюджете следующего года 1,5 млн рублей на проектные работы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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