Для очистки совести

Цены на коммунальные услуги в Боровском районе вырастут в среднем на 6 процентов!



Конец ноября ознаменовался для представительных органов муниципалитетов Боровского района рассмотрением Проекта постановления губернатора Калужской области об утверждении на своих территориях предельно допустимого индекса изменения размера платы за коммунальные услуги на следующий год.

Несмотря на то, что местные органы власти давно не утверждают тарифы, а только одобряют или нет расчёты Министерства тарифного регулирования региона, остроты в обсуждении депутатов меньше не становится.

ОТПРАВЛЕН ПО АДРЕСУ



На днях Балабановская Городская Дума рассматривала вопрос повышения тарифов ЖКХ на следующий год. Однако за неделю до этого администрации и депкорпусу пришлось давать отпор концессионеру - ООО «КЭСК», который второй год обеспечивает город отоплением.

Согласно подписанному договору, эта организация могла поднять тариф почти на 14%, но вышла на руководство города с просьбой об увеличении стоимости своих услуг на 8,4%.

Тем не менее, и это предложение никто не согласился поддержать, направив руководство «КЭСК» в профильное министерство. Именно там посоветовали попробовать защитить свой новый тариф и поучить официальное заключение. Однако этот шанс тепловой концессионер по не озвученным причинам использовать не стал, а потому на официальном заседании ГД депутаты рассматривали только «губернаторский» индекс, согласно которому увеличение тарифов не должно превышать шести процентов.

В итоге, в 2018 году отопление для горожан подорожает на 6%, ГВС - на 5,86%, ХВС и водоотведение - на 5%, электроэнергия - на 3,6% и газоснабжение - на 3,4%. Совокупно грядущее во втором полугодии повышение составит 5,66%, то есть не перешагнет рубеж в 6%.

Стоит отметить, что единодушного одобрения этот вопрос не получил. Депутат Николай ГУСЕВ проголосовал «против», заявив, что не хочет, чтобы горожане платили больше по счетам ЖКХ. Правда, предложения, где в этом случае брать бюджету денег на погашение разницы между фактически оплаченными и выставленными ресурсоснабжающими организациями счетами, он не внес.

Но позиция этого депутата не вызвала такого внимания коллег, как решение Артема ТАРУТИНА «воздержаться». Глава города Сергей СУДАКОВ даже попросил обосновать это отсутствие позиции.

- Почему Николай Иванович проголосовал «против» - понятно. Но чем обосновано ваше решение? Нежеланием принимать какое либо решение? - спросил спикер. Впрочем, отвечать застывшему в молчаливой улыбке Артему Викторовичу не пришлось.

Судаков тут же заявил, что снимает свой вопрос, поскольку никакого смысла в ответе быть не могло.

ТОРГ УМЕСТЕН

А вот в ермолинской Городской Думе предложенный шестипроцентный повышающий коэффициент восприняли в штыки более массово, что было вполне прогнозируемо.

В прошлом году местные народные избранники отказались от аналогичного постановления губернатора, утвердив положение о том, что администрация будет компенсировать разницу между старыми и новыми расходами на коммуналку. Уговаривать не делать этого тогда приезжали даже чиновники из Калуги, однако думцы оказались неприступны.

- Нам сказали, что если человек платил, например, 2 рубля за воду ресурсоснабжающей организации, то после того, как мы утвердим эти индексы, он будет отдавать 4 рубля, - вспоминает депутат Денис ГРАБЕНКО. - Если же мы этого не сделаем, ему в любом случае придется платить те же 4 рубля, но тогда он сможет прийти в администрацию за возмещением этой разницы.

В этот раз ермолинцев уговаривать уже никто не стал, да и сами они отнеслись к новому предложению губернатора более спокойно, отвергнув его без традиционных для себя жарких дебатов и споров. Хотя, как оказалось, их вполне устроил бы вариант с четырьмя процентами

Удобный для депутатов компромисс предложил Александр ЛЫСИКОВ:

- Я предлагаю проголосовать за четыре процента. Нас все равно потом поправят, так что пусть правят сверху, - предложил он.

Храбрости депутатам также придал тот факт, что за возмещением увеличившихся расходов за услуги ЖКХ в администрацию Ермолина практически никто из жителей за прошедший год не обратился. А это значит, что теперь у депутатов беспроигрышный вариант - с одной стороны их совесть перед народом чиста, поскольку они не утвердили повышающий коэффициент, с другой - местный бюджет, скорее всего, вновь не понесет от этого никаких убытков.

Правда здесь встает вопрос, насколько хорошо ермолинцы знали о возможности компенсации, однако, как заверили депутаты, все делалось в обстановке абсолютной гласности, ведь соответствующее положение было опубликовано в местной муниципальной газете. Ну а те, кто эту заметку пропустил, пусть пеняют уже на себя.

В итоге все сошлись на мнении, что вряд ли и в следующем году люди ломанутся за восполнением своих финансовых потерь, за исключением какой-нибудь «бабули», которой «грамотный внучок» подскажет о такой возможности.

Хотя и ей будет непросто, ведь для этого еще придется собрать необходимые справки и документы.

Иван КРЕЧЕТ

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