30.11.2017

Почте вновь отказали!



В соседнем с Обнинском Балабанове не нашли повода пойти навстречу местному отделению госкорпорации «Почта России», которое обратилось с просьбой о безвозмездной передаче в собственность муниципального имущества. В данном случае речь идет о площади двухкомнатной квартиры на территории микрорайона ул. Московской, которую город давно сдает в аренду разным организациям.

Год назад почтовая служба уже выходила на администрацию города с аналогичной просьбой. Однако ни чиновники, ни депутаты это прошение не удовлетворили, посчитав неправильным отдавать имущество города такой богатой госкорпорации.

На повторное обращение власти города свой отказ повторили. Главной причиной этому стала плохая организация работы почты на ул. Московской.

- Если бы была уверенность, что почта наведет порядок и создаст условия для горожан, можно было бы принять и положительное решение. Но за минувший год никаких изменений к лучшему не произошло. Сейчас они «посадят» там свой банк и будут на наших площадях зарабатывать, - прокомментировал Глава города Сергей СУДАКОВ.

Коллеги это мнение поддержали и рекомендовали администрации города не отдавать муниципальную собственность, опасаясь, что после передачи имуществ почта может закрыть свое отделение и воспользоваться «подарком» города по собственному усмотрению.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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