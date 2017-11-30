Николай Галенков: «Проблемы в Совьяках решаются поэтапно»

Уходящий год выдался непростым для боровских сельских поселений, которым приходится жить строго по средствам. Тем не менее, даже в таких условиях необходимо находить возможности для благоустройства и развития этих территорий. Мы поговорили с главой администрации СП Совьяки Николаем ГАЛЕНКОВЫМ и узнали, как ему удается справляться с этой задачей.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - УПОРЯДОЧИТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Николай Константинович, за этот год в Совьяках было сделано немало, но что из запланированного у вас все-таки не получилось реализовать в полной мере?

- Планов у нас всегда много, хотя, конечно, не все из них затем удается осуществить. Самое главное, что мы хотели сделать, - упорядочить водоснабжение в населенных пунктах. Это очень острая проблема, поскольку в данный момент у нас нет организации, обслуживающей водопроводные сети, и мы занимаемся их эксплуатацией сами, хотя по закону не можем этого делать. Целый год в «Калугаоблводоканале» придумывали причины, чтобы не забирать их, и в итоге нам было сказано, что на это нет бюджетных средств. Тем не менее, мы привели сети в порядок и подготовили их к передаче. Поэтому придется в следующем году вновь возвращаться к этой теме. Еще одна серьезная для нас проблема, связанная с водоснабжением, - это ситуация с МУП «ЖКХ Боровский район». Пока открыто банкротное дело, их сети находятся в подвешенном состоянии.

- А как обстоит ситуация с дорогами? Не так давно было озвучено, что в Совьяках удалось выполнить ремонт только на 56% запланированного объема. Удалось ли вам повысить этот процент?

- Да, мы этот показатель немного улучшили, но имевшийся недостаток щебня все-таки сказался. Если в прошлом году мы привели в порядок грунтовые дороги в восьми населенных пунктах, то на этот раз сделано меньше.

- Еще одна проблема, весьма сильно беспокоящая сельчан, это постоянные отключения света...

- Все дело в нашем злополучном седьмом фидере, который РЭС обещают включить на следующий год в планы реконструкции. Во-первых, эта линия сильно изношена, а во-вторых, она имеет большую протяженность, и на ней сидит огромное количество потребителей. Поэтому она часто выходит из строя, вызывая недовольство населения. РЭС проводили там ремонтные работы, но до конца их не закончили. Но проблема ненормативной эксплуатации электросетей возникла не сегодня, а существует уже не одно десятилетие. Если на линиях в 0,4 кВ в последнее время было сделано очень многое, то глобальной реконструкции ЛЭП в 10 кВ на территории нашего поселения пока, к сожалению, не было.

- Кстати, недавно глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил РЭС информировать глав местных администраций об отключениях света. Есть ли у вас с энергетиками взаимодействие?

- Да, они сейчас действительно стали звонить. Но, помимо этого, у них должны быть опубликованы графики отключений, чтобы люди заранее знали, когда они останутся без света. К тому жесейчас происходит очень много аварийных отключений. Мы стараемся оповещать население, но не всегда это возможно сделать, ведь, например, очень многие старшие деревень проживают в Москве.

АКЦЕНТ НА СПОРТ

- А как обстоит дело с газификацией населенных пунктов?

- Пока в этом году ее не было, поскольку буксуют соответствующие федеральные программы. Проводилось только подключение по уже существующим газопроводам. Тем не менее, основные наши населенные пункты, где проживают наибольшее количество людей, может, и не в полном объеме, но газифицированы. Единственная крупная деревня, которая у нас пока остается без газа, это Ильино. Тем не менее, в этом году проложена ветка на 400 метров к деревне Куприно и до конца года к ней должны подключить потребителей. Также сейчас находится на экспертизе большой проект по газификации Сатино.

- Что было сделано на территории поселения в плане благоустройства?

- Мы планировали осуществить его в нескольких направлениях. Это касается и безопасности дорожного движения, и благоустройства возле детсада на улице Школьной в Совьяках, и реконструкции детской площадки на улице Черемушкинской в рамках инициативного бюджетирования. В принципе, мы с этой задачей справились. Но вот сделать мини-спортивную площадку с силовыми тренажерами, которая должна дополнить наше футбольное поле, мы не успели. Поэтому, думаю, что начнем этим плотно заниматься уже в следующем году, а также постараемся осуществить подобные проекты и в других наших населенных пунктах. В частности, мы хотим через Министерство сельского хозяйства подать заявку на реконструкцию площадки в Бутовке.

- С чем связан акцент на развитие именно спортивной инфраструктуры?

- Это же самое главное. Очень важно, чтобы молодежь имела возможность пойти позаниматься на турнике или поиграть с мячом, а не пить пиво где-нибудь возле магазина. Мы уже сегодня видим неплохие результаты, когда наша детская команда по футболу выиграла первое место на турнире в Сочи. Это говорит о том, что у ребят появился интерес к спорту, и теперь они продолжат идти в данном направлении. У них теперь есть круг интересов и друзей, где, например, считается неприличным курить. Они вот съездили на соревнования, увидели, какой высокий уровень был у некоторых соперников, и поняли, что для того, чтобы его достичь, нужно упорно работать. Потом этот же принцип из спорта они перенесут в другие сферы своей жизни и привыкнут через свой труд добиваться поставленных целей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

- На каком этапе сейчас находится передача военного городка Митяево из Подмосковья в состав вашего поселения?

- Пока все находится только на стадии разговоров. На данной момент эта территория является собственностью Министерства обороны РФ, и именно оно должно заниматься ее обслуживанием. Я уже шесть лет слышу о том, что Митяево собираются передавать, но пока этот процесс не сдвинулся с мертвой точки.

- Но вы-то сами хотите этого? Ведь там вся инфраструктура находится в убитом состоянии и требует огромных средств на восстановление.

- Там действительно необходимо вкладывать серьезные средства и проводить капитальное строительство. Это разговор не о 5-6 миллионах рублей, а о нескольких миллиардах. Поэтому если эта земля войдет в состав нашего поселения, то в любом случае нам потребуется федеральная и областная поддержка.

-Довольны ли вы инициативностью ваших жителей? Насколько они вам помогают или, может быть, наоборот, мешают?

- Люди у нас разные. Есть те, кто готов работать вместе с нами и помогать развивать территорию поселения. Мне самому очень приятно взаимодействовать с людьми, которые готовы идти на контакт и с пониманием относятся к нашим проблемам. Да, мы все хотим и асфальтовые дороги, и чтобы все вокруг было освещено, и чтобы свет был бесперебойным. Но дело в том, что мы, конечно, можем установить уличное освещение во всех населенных пунктах, но тогда нужно ликвидировать администрацию, и людям самим придется платить за все это. Сегодня на данные расходы у нас уходит примерно 3 миллиона рублей, но если мы сделаем уличное освещение везде, то поселению это будет обходиться в 15-20 миллионов. Да, тогда у нас будет очень светло, но зато мы не сможем делать многих других необходимых вещей. Постоянно проживающие здесь граждане это знают, но вот москвичи порой не хотят вникать в наши проблемы и все воспринимают очень негативно. Их позиция такая - у меня должна быть дорога, свет и все почищено зимой, а остальное меня не волнует. Как хотите, так и делайте.

Но есть и те, кто понимает, что все будет осуществляться поэтапно, - в этом году сделаем одно, в следующем - другое. И так, год за годом, мы обязательно приведем в порядок всю территорию поселения.

- Понятно, что еще целый месяц до окончания этого года, но все-таки хотелось бы узнать, чего в плане развития и благоустройства в Совьяках ждать в 2018 году?

- Во-первых, у нас продолжится реконструкция Дома культуры. Сейчас мы заканчиваем строительство пристройки, но затем там необходим еще очень большой объем работы. Успеть ее выполнить - наша основная задача. Также, как я уже говорил, расширим спортивную площадку в Совьяках. Ну и, конечно, не забудем про благоустройство, тем более что у нас много просьб от жителей - где-то нужно тротуар привести в порядок, где-то отремонтировать дорогу и т.д. Важно, что у нас есть понимание, что из этого имеет первостепенное значение, поэтому постараемся шаг за шагом устранять эти вопросы. Ну и, конечно, продолжим работать над ситуацией с водоснабжением, поскольку это очень серьезная проблема, и мы будем искать пути для ее решения. На данный момент есть только обещания, но пора от слов переходить к делу.

Беседовал

Константин ЕРЕМЕНКО

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