30.11.2017

Поселения готовятся обсуждать бюджеты



До нового года все поселения Боровского района должны утвердить бюджеты на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Оставшееся время сотрудники администраций вместе с депутатами потратят на обсуждение предстоящих расходов и доходов главных финансовых документов муниципалитетов. Одним из важнейших моментов в этой работе является учет мнения населения, для чего проводят публичные слушания по бюджету перед тем, как окончательно закрепить суммы расходов по конкретным статьям.

Первыми рассказать о своих финансовых возможностях, а также выслушать предложения населения готовы администрации Боровского района и Балабанова. Оба муниципалитета назначили встречи с горожанами на 1 декабря.

В районном центре в помещении Музейно-выставочного цента слушания пройдут в 12.00. В Балабанове - в 17.00 в городском ДК.

А вот Боровск и  Ермолино будут готовы рассказать своим жителям о перспективах поселений только через две недели. 14 декабря в зале заседаний Городской Думы боровчан будут ждать в 17.00, а на следующий день - 15 декабря аналогичное общение ждет жителей Ермолина в 15.00 в ДК «Полет».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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