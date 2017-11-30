Возьмите наши денежки!

Администрация припугнет УК допсоглашением и судом!

Перед администрацией Балабанова стоит нешуточная проблема - отдать бюджетные деньги управляющим компаниям. Это со стороны может показаться, что ситуация комичная, но на деле начальник финотдела Наталья ГУСАКОВСКАЯ не знает, как разрешить ситуацию, тупик в которой грозит городскому кошельку существенными штрафами.

ПО КРУГУ ДО СУДА

Часть квартир всего жилфонда Балабанова принадлежит городу. Это то самое муниципальное жилье, в котором граждане проживают по договорам соцнайма. Поскольку законодательно текущий ремонт и содержание общедомового имущества в равных долях лежат на собственниках, то и городу приходится вносить плату по этим статьям за свои квартиры.

Для этой цели в бюджете ежегодно закладываются средства, которые позже перечисляют управляющим компаниям, обслуживающим многоквартирные дома. Однако происходит это после того, как коммунальщики представят в администрацию списки квартир, находящихся в муниципальной собственности. Там эти списки сверяют со своими и потом перечисляют деньги. Автоматически выполнять эту работу нельзя, поскольку в течение года квартиры переходят из соцнайма в собственность путем приватизации. От этого и суммы перечислений постоянно разнятся.

Казалось бы, никакого труда в том, чтобы сверить списки, нет. Но именно этот процесс Наталья Александровна наладить не может. По ее словам, в особенности не поддается ее влиянию директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ.

- Эта УК постоянно приносит нам списки с неверными данными. Начинаем проверять и устанавливаем, что некоторые квартиры приватизированы. Однако в списках УК они числятся, как городские. Мы указываем на эти несоответствия, просим исправить ошибки. «РЭУ-1» через какое-то время приносит бумаги, а в них вновь ошибки. Но вместо того, чтобы привести документы в надлежащий вид, УК подает на администрацию в суд. Сейчас такая ситуация по 3,5 млн рублей, за якобы пользование которыми с нас Жадьков требует взыскать пеню на 700 тысяч! - негодует Наталья Александровна.

ДВА ПУТИ

При таком раскладе управляющую компанию можно заподозрить и в умышленном предоставлении недостоверной информации в документах. Со стороны частного бизнеса, коим и является любая УК, выгодно получить отличные дивиденды буквально с неба. Но администрации такие игры не по карману. А потому чиновники решили призадуматься, как вразумить частных коммунальщиков к честным отношениям?

Замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Алексей СТЕПАНОВ выдвинул идею допсоглашений к бессрочным договорам с УК. В них он предложил прописать штрафные санкции в случае, если коммунальщики затянули оговоренные сроки по предоставлению данных для оплаты. Это должно стимулировать готовить документы с большей дотошностью и ответственностью. Но любое дополнительное соглашение требует обоюдного согласия, и если директора управляющих компаний откажутся ставить свою подпись под новым документом, то применить его будет невозможно.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ предложил свой, более радикальный вариант: если руководство УК не желает добровольно подписывать допсоглашение и продолжает нарушать сроки, то администрации надо тоже подавать на них в суд, заявляя, что такие действия приводят ее к нарушению исполнения бюджета.

Пока ни на одном из предложенных вариантов чиновники не остановились. Но для того, чтобы попытаться в очередной раз договориться, что называется, на берегу, в администрации решили провести двухстороннее совещание.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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